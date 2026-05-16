Jadwal Super League 16 Mei 2026: Persik vs Persija Jadi Sorotan, Persis di Ujung Tanduk

Selebrasi Persija Jakarta saat hadapi Persis Solo pada pertandingan Super League 2025/2026 di SUGBK, Jakarta, Senin (27/4). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kompetisi BRI Super League memasuki pekan ke-33 dan persaingan di papan atas maupun papan bawah masih menyita perhatian. Sejumlah pertandingan penting digelar pada Sabtu, 16 Mei 2026, dengan atmosfer kompetisi yang semakin menegangkan menjelang akhir musim.
Salah satu laga yang paling menyita perhatian adalah duel antara Persik Kediri melawan Persija Jakarta di Stadion Brawijaya.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB dan disiarkan langsung melalui Indosiar serta layanan streaming Vidio.
Meski sudah dipastikan aman dari ancaman degradasi, Persik tetap membidik kemenangan di laga kandang terakhir mereka musim ini.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi motivasi tambahan bagi skuad Macan Putih untuk menutup musim dengan hasil positif.
Di sisi lain, Persija datang dengan status tim papan atas. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu telah memastikan diri finis di posisi tiga klasemen akhir musim.
Namun, kondisi tersebut tidak membuat mereka tampil santai. Persija tetap menargetkan kemenangan demi menjaga konsistensi performa hingga akhir kompetisi.
Kehadiran pemain senior seperti Jordi Amat menjadi salah satu kekuatan penting Persija musim ini. Pengalaman dan ketenangannya di lini belakang diharapkan mampu membantu tim meredam agresivitas tuan rumah.
Selain laga Persik kontra Persija, pertandingan lain yang juga menarik perhatian adalah duel Malut United menghadapi Persita Tangerang pada pukul 19.00 WIB. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate.
