Tanpa Angulo, Malut United Tetap Optimistis Tumbangkan Persita di Ternate

Skuad Malut United latihan persiapan laga kompetisi super league. (Dok. Malut United)
JawaPos.com - Malut United FC bersiap menjalani pertandingan kandang terakhir musim ini dengan penuh optimisme. Pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26, tim asal Ternate itu akan menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Kie Raha, Sabtu (16/5) malam WIB.
Pertandingan ini menjadi momen penting bagi Malut United. Selain tampil untuk terakhir kalinya di depan pendukung sendiri musim ini, laga tersebut juga menjadi kesempatan untuk menegaskan konsistensi mereka sebagai salah satu tim kejutan di kompetisi musim ini.
Pelatih Malut United, Hendri Susilo, menegaskan timnya akan tampil maksimal demi mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
“Kami akan berusaha menampilkan permainan terbaik dan menutup pertandingan kandang terakhir musim ini dengan raihan tiga poin,” ujar Hendri Susilo.
Kepercayaan diri Malut United meningkat setelah mereka menjalani tiga laga tandang di Jawa Tengah dengan hasil cukup positif.
Dari rangkaian pertandingan tersebut, tim berhasil membawa pulang enam poin penting yang membuat posisi mereka di papan klasemen semakin stabil.
Meski begitu, Malut United tetap menghadapi tantangan jelang laga kontra Persita. Gelandang andalan mereka, Wbeymar Angulo, dipastikan absen akibat akumulasi kartu merah. Kehilangan pemain penting di lini tengah tentu menjadi perhatian tersendiri bagi tim pelatih.
Namun Hendri Susilo memastikan absennya Angulo tidak akan mengubah rencana permainan yang telah dipersiapkan. Ia menilai skuad Malut United masih memiliki kedalaman tim yang cukup baik untuk mengisi posisi tersebut.
“Latihan hari ini berjalan lancar. Semua pemain yang ada dalam kondisi terbaik dan siap untuk bermain melawan Persita,” kata pelatih berusia 60 tahun itu dikutip dari ileague.id.
