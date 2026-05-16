Prediksi Malut United vs Persita 17 Mei 2026: Laskar Kie Raha Bidik Kebangkitan

Malut United siap beri hasil manis di Stadion Kie Raha. (Malut United)
JawaPos.com - Pertandingan pekan ke-33 BRI Super League 2025/2026 akan mempertemukan Malut United melawan Persita Tangerang di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Minggu (17/5) malam WIB.
Duel ini diprediksi berlangsung menarik karena Malut United dan Persita Tangerang sama-sama memiliki motivasi besar untuk meraih poin penuh di pengujung musim super league. Malut United datang dengan tekad bangkit setelah menelan kekalahan 0-2 dari PSIM Yogyakarta pada laga sebelumnya.
Hasil tersebut memang sempat menghentikan tren positif tim asal Maluku Utara itu, namun performa mereka secara keseluruhan masih cukup menjanjikan. Dalam beberapa pertandingan terakhir super league, Malut United tampil produktif dengan kemenangan besar atas Persis Solo dan PSBS Biak.
Ketajaman lini depan menjadi salah satu kekuatan utama skuad asuhan Hendri Susilo musim ini. Bermain di kandang sendiri juga menjadi keuntungan penting bagi Malut United. Atmosfer Stadion Gelora Kie Raha dikenal cukup sulit bagi tim tamu.
Dukungan penuh suporter diperkirakan akan menambah motivasi pemain untuk tampil agresif sejak awal pertandingan./Meski begitu, Malut United dipastikan tidak tampil dengan komposisi terbaik.
Gelandang Wbeymar Angulo harus absen akibat kartu merah yang diterimanya saat menghadapi PSIM Yogyakarta.
Di sisi lain, Persita Tangerang juga sedang berada dalam situasi yang kurang ideal. Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu baru saja kalah 0-3 dari Persijap Jepara dan hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir.
Walau performanya belum stabil, Persita tetap berpotensi memberikan kejutan. Tim asuhan Carlos Pena dikenal cukup disiplin dalam bertahan dan kerap mengandalkan serangan balik cepat untuk mencuri peluang.
Pada pertemuan terakhir kedua tim di putaran pertama musim ini, laga berakhir imbang tanpa gol. Namun kali ini, Malut United dinilai memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan karena tampil lebih konsisten saat bermain di kandang.
