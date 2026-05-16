Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 16 Mei 2026 | 19.02 WIB

Prediksi Malut United vs Persita 17 Mei 2026: Laskar Kie Raha Bidik Kebangkitan

Malut United siap beri hasil manis di Stadion Kie Raha. (Malut United) - Image

Malut United siap beri hasil manis di Stadion Kie Raha. (Malut United)

JawaPos.com - Pertandingan pekan ke-33 BRI Super League 2025/2026 akan mempertemukan Malut United melawan Persita Tangerang di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Minggu (17/5) malam WIB.

Duel ini diprediksi berlangsung menarik karena Malut United dan Persita Tangerang sama-sama memiliki motivasi besar untuk meraih poin penuh di pengujung musim super league. Malut United datang dengan tekad bangkit setelah menelan kekalahan 0-2 dari PSIM Yogyakarta pada laga sebelumnya.

Hasil tersebut memang sempat menghentikan tren positif tim asal Maluku Utara itu, namun performa mereka secara keseluruhan masih cukup menjanjikan. Dalam beberapa pertandingan terakhir super league, Malut United tampil produktif dengan kemenangan besar atas Persis Solo dan PSBS Biak.

Ketajaman lini depan menjadi salah satu kekuatan utama skuad asuhan Hendri Susilo musim ini. Bermain di kandang sendiri juga menjadi keuntungan penting bagi Malut United. Atmosfer Stadion Gelora Kie Raha dikenal cukup sulit bagi tim tamu.

Dukungan penuh suporter diperkirakan akan menambah motivasi pemain untuk tampil agresif sejak awal pertandingan./Meski begitu, Malut United dipastikan tidak tampil dengan komposisi terbaik.

Gelandang Wbeymar Angulo harus absen akibat kartu merah yang diterimanya saat menghadapi PSIM Yogyakarta.

Di sisi lain, Persita Tangerang juga sedang berada dalam situasi yang kurang ideal. Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu baru saja kalah 0-3 dari Persijap Jepara dan hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir.

Walau performanya belum stabil, Persita tetap berpotensi memberikan kejutan. Tim asuhan Carlos Pena dikenal cukup disiplin dalam bertahan dan kerap mengandalkan serangan balik cepat untuk mencuri peluang.

Pada pertemuan terakhir kedua tim di putaran pertama musim ini, laga berakhir imbang tanpa gol. Namun kali ini, Malut United dinilai memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan karena tampil lebih konsisten saat bermain di kandang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Adhyaksa FC Buka Peluang Bermarkas di Ternate, Pakai Stadion Gelora Kie Raha Bareng Malut United di Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Adhyaksa FC Buka Peluang Bermarkas di Ternate, Pakai Stadion Gelora Kie Raha Bareng Malut United di Super League

Senin, 11 Mei 2026 | 14.49 WIB

Hasil Super League 2025/2026: PSIM Yogyakarta Bungkam 10 Pemain Malut United 2-0 - Image
Sepak Bola Indonesia

Hasil Super League 2025/2026: PSIM Yogyakarta Bungkam 10 Pemain Malut United 2-0

Senin, 11 Mei 2026 | 04.41 WIB

PSIM Yogyakarta vs Malut United: Van Gastel Ogah Terbuai Kemenangan di Pertemuan Pertama - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIM Yogyakarta vs Malut United: Van Gastel Ogah Terbuai Kemenangan di Pertemuan Pertama

Minggu, 10 Mei 2026 | 23.15 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

4

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

5

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

6

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

7

Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat

8

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore