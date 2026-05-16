HomeSepak Bola Indonesia
Andika Rachmansyah
Sabtu, 16 Mei 2026 | 18.54 WIB

Malut United Vs Persita Tangerang: Laskar Kie Raha Bidik Penutup Manis di Laga Kandang Terakhir

Malut United bakal bertanding lawan Persita Tangerang, laga kandang terakhir. (Dok. Malut United)

JawaPos.com - Malut United dijadwalkan menghadapi Persita Tangerang di pekan ke-33 Super League 2025/2026. Laskar Kie Raha julukan Malut United membidik hasil positif dalam laga tersebut.

Malut United akan menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Sabtu (16/5) pukul 19.00 WIB. Pertandingan super league tersebut akan menjadi laga kandang terakhir Laskar Kie Raha.

Karena itu, Malut United bertekad untuk menutup laga kandang terakhirnya musim ini lawan Persita dengan hasil kemenangan. Sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan konsistensi tim sebagai salah satu tim kejutan di papan klasemen super league.

”Kami akan berusaha menampilkan permainan terbaik dan menutup pertandingan kandang terakhir musim ini dengan raihan tiga poin,” ujar pelatih Malut United Hendri Susilo dikutip dari laman I.League, Sabtu (16/5).

”Mohon doa dan dukungan dari seluruh pendukung Malut United agar kami dapat meraih hasil terbaik pada pertandingan ini,” sambung dia.

Hendri mengungkapkan persiapan tim asuhannya berjalan sangat baik dan seluruh pemain dalam kondisi siap melawan Persita Tangerang. Hanya saja, Malut United harus kehilangan Wbeymar Angulo akibat akumulasi kartu merah.

”Semua pemain yang ada dalam kondisi terbaik dan siap untuk bermain melawan Persita,” ujar Hendri.

Kendati begitu, absennya Angulo tak membuat Hendri pusing. Juru taktik berusia 60 tahun itu mengungkapkan Malut United memiliki banyak opsi di lini tengah.

”Kami masih memiliki banyak opsi di lini tengah mulai dari Manahati, Alwi, Tri, Cardoso. Kami sudah mencoba mereka semua dan berjalan lancar. Jadi, absennya Angulo bukan masalah,” tegas Hendri.

