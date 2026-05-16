Malut United Vs Persita Tangerang: Laskar Kie Raha Bidik Penutup Manis di Laga Kandang Terakhir

Malut United bakal bertanding lawan Persita Tangerang, laga kandang terakhir. (Dok. Malut United)
JawaPos.com - Malut United dijadwalkan menghadapi Persita Tangerang di pekan ke-33 Super League 2025/2026. Laskar Kie Raha julukan Malut United membidik hasil positif dalam laga tersebut.
Malut United akan menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Sabtu (16/5) pukul 19.00 WIB. Pertandingan super league tersebut akan menjadi laga kandang terakhir Laskar Kie Raha.
Karena itu, Malut United bertekad untuk menutup laga kandang terakhirnya musim ini lawan Persita dengan hasil kemenangan. Sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan konsistensi tim sebagai salah satu tim kejutan di papan klasemen super league.
Baca Juga:Persib Incar Striker Brasil Chrigor Moraes, Top Skor Selangor yang Pecahkan Rekor Bambang Pamungkas
”Kami akan berusaha menampilkan permainan terbaik dan menutup pertandingan kandang terakhir musim ini dengan raihan tiga poin,” ujar pelatih Malut United Hendri Susilo dikutip dari laman I.League, Sabtu (16/5).
”Mohon doa dan dukungan dari seluruh pendukung Malut United agar kami dapat meraih hasil terbaik pada pertandingan ini,” sambung dia.
Hendri mengungkapkan persiapan tim asuhannya berjalan sangat baik dan seluruh pemain dalam kondisi siap melawan Persita Tangerang. Hanya saja, Malut United harus kehilangan Wbeymar Angulo akibat akumulasi kartu merah.
”Semua pemain yang ada dalam kondisi terbaik dan siap untuk bermain melawan Persita,” ujar Hendri.
Kendati begitu, absennya Angulo tak membuat Hendri pusing. Juru taktik berusia 60 tahun itu mengungkapkan Malut United memiliki banyak opsi di lini tengah.
”Kami masih memiliki banyak opsi di lini tengah mulai dari Manahati, Alwi, Tri, Cardoso. Kami sudah mencoba mereka semua dan berjalan lancar. Jadi, absennya Angulo bukan masalah,” tegas Hendri.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!