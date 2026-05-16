Malut United Gandeng SL Benfica, Kembangkan Sepak Bola Usia Dini dengan Klub Papan Atas Portugal

Pemain Malut United Nilson Barbosa Nascimento (kanan) pada pertandingan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Kie Raha Ternate, Maluku Utara, Kamis (23/4/2025). Malut United gandeng Benfica. (Dok. ANTARA FOTO/Andri Saputra/kye)
JawaPos.com – Malut United FC menggandeng SL Benfica dalam pembangunan dan pengembangan sepak bola usia dini. Kerjasama dengan Laskar Kie Raha dengan klub papan atas Portugal itu akan diumumkan hari ini (16/5) saat menggelar laga kandang terakhir Super League 2025-2026 melawan Persita Tangerang.
Dua perwakilan manajemen SL Benfica akan hadir di Stadion Gelora Kie Raha saat peresmian kerja sama tersebut.
Keduanya adalah Lourenco dos Reis Ferreira selaku Benfica International Business Manager dan Davide da Rocha Gomes sebagai Benfica International Technical Coordinator.
“Kesepakatan Malut United dengan Benfica untuk membangun sepak bola usia dini perlu kami sampaikan kepada publik. Pemilik Malut United tergerak untuk semakin berkontribusi memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia, terutama di wilayah Maluku Utara,” ujar COO Malut United, Willem D. Nanlohy.
Pemilihan nama “Akademi Merah Putih” merupakan perwujudan kepedulian pemilik Malut United terhadap pembinaan anak-anak demi kemajuan sepak bola Indonesia, terutama di wilayah timur yang masih membutuhkan banyak perhatian.
“Peserta Akademi Merah Putih adalah mereka yang berusia 7-9 tahun dan prioritas kami adalah anak-anak yatim piatu di wilayah Maluku Utara, disusul Maluku, kemudian Papua,” kata Willem.
“Usia tersebut merupakan fase terbaik untuk memperkenalkan sepak bola” lanjutnya.
SL Benfica dipilih karena klub asal Portugal itu dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia dalam pengembangan sepak bola usia dini.
Kontrak awal selama lima tahun yang telah ditandatangani kedua belah pihak meliputi keseluruhan program, termasuk dua pelatih asal Benfica yang akan tinggal bersama anak-anak akademi.
Dua pelatih Benfica tersebut akan tinggal bersama sejumlah pelatih akademi asal Indonesia di pusat pelatihan Malut United di Ternate, Maluku Utara. Mereka juga akan terlibat langsung dalam proses seleksi calon siswa akademi.
