Jelang Hadapi PSM Makassar, 3 Pilar Persib Absen, Bojan Hodak Tak Jadikan Masalah

Persib kehilangan tiga pilar penting jelang hadapi PSM. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung menghadapi tantangan besar dalam laga krusial pekan ke-33 Super League 2025/2026. Maung Bandung bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5).
Di tengah persaingan menuju papan atas klasemen super league, Persib Bandung harus tampil pincang setelah kehilangan tiga sosok penting sekaligus. Pelatih Bojan Hodak dipastikan tidak bisa mendampingi tim dari pinggir lapangan saat klawan PSM akibat hukuman akumulasi kartu kuning.
Selain itu, dua pemain inti Persib, Federico Barba dan Luciano Guaycochea, juga harus absen lawan PSM karena sanksi serupa. Ketiganya menerima konsekuensi disiplin usai pertandingan panas super league melawan Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5).
Baca Juga:Rumor Transfer Super League: Persija Jakarta Dekati Sergio Oliveira Rekan Setim Cristiano Ronaldo di Timnas Portugal
Barba dan Guaycochea sama-sama mengoleksi kartu kuning keempat mereka musim ini. Sementara Hodak menerima kartu kuning keenam yang membuatnya kembali harus menepi.
Bagi Barba, hukuman ini menjadi yang pertama sepanjang musim. Situasi berbeda dialami Guaycochea yang sebelumnya juga sempat absen akibat kartu merah. Bagi Hodak, larangan mendampingi tim sudah terjadi untuk ketiga kalinya musim ini setelah sebelumnya absen saat menghadapi Malut United dan Madura United.
Meski kehilangan sejumlah figur penting, Persib tetap berusaha menjaga optimisme jelang lawatan ke Parepare. Waktu persiapan memang terbilang mepet karena tim baru kembali dari Samarinda dan hanya memiliki tiga hari untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi PSM.
Hodak mengatakan kondisi skuad secara umum cukup baik setelah kembali berlatih pada Rabu (13/5). Satu-satunya pemain yang masih dipantau kondisinya adalah Layvin Kurzawa yang mengalami cedera pada laga kontra Persija.
Pelatih asal Kroasia itu menegaskan absennya Barba dan Guaycochea tidak boleh menjadi alasan bagi tim untuk kehilangan daya saing. Dia percaya kedalaman skuad Persib cukup untuk menghadapi tekanan laga tandang melawan PSM.
”Kami kehilangan Barba dan Luciano, tetapi kami masih memiliki 22 pemain lain yang harus siap menunjukkan performa terbaik. Semua persiapan tetap berjalan normal dan Igor Tolic akan mendampingi tim di bangku cadangan,” ujar Hodak.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!