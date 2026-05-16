Jelang Hadapi PSM Makassar, 3 Pilar Persib Absen, Bojan Hodak Tak Jadikan Masalah

JawaPos.com - Persib Bandung menghadapi tantangan besar dalam laga krusial pekan ke-33 Super League 2025/2026. Maung Bandung bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5).

Di tengah persaingan menuju papan atas klasemen super league, Persib Bandung harus tampil pincang setelah kehilangan tiga sosok penting sekaligus. Pelatih Bojan Hodak dipastikan tidak bisa mendampingi tim dari pinggir lapangan saat klawan PSM akibat hukuman akumulasi kartu kuning.

Selain itu, dua pemain inti Persib, Federico Barba dan Luciano Guaycochea, juga harus absen lawan PSM karena sanksi serupa. Ketiganya menerima konsekuensi disiplin usai pertandingan panas super league melawan Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5).

Barba dan Guaycochea sama-sama mengoleksi kartu kuning keempat mereka musim ini. Sementara Hodak menerima kartu kuning keenam yang membuatnya kembali harus menepi.

Bagi Barba, hukuman ini menjadi yang pertama sepanjang musim. Situasi berbeda dialami Guaycochea yang sebelumnya juga sempat absen akibat kartu merah. Bagi Hodak, larangan mendampingi tim sudah terjadi untuk ketiga kalinya musim ini setelah sebelumnya absen saat menghadapi Malut United dan Madura United.

Meski kehilangan sejumlah figur penting, Persib tetap berusaha menjaga optimisme jelang lawatan ke Parepare. Waktu persiapan memang terbilang mepet karena tim baru kembali dari Samarinda dan hanya memiliki tiga hari untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi PSM.

Hodak mengatakan kondisi skuad secara umum cukup baik setelah kembali berlatih pada Rabu (13/5). Satu-satunya pemain yang masih dipantau kondisinya adalah Layvin Kurzawa yang mengalami cedera pada laga kontra Persija.

Pelatih asal Kroasia itu menegaskan absennya Barba dan Guaycochea tidak boleh menjadi alasan bagi tim untuk kehilangan daya saing. Dia percaya kedalaman skuad Persib cukup untuk menghadapi tekanan laga tandang melawan PSM.