Dua Trofi Super League Disiapkan Operator Liga buat Persib Bandung dan Borneo FC, tapi Ada Syaratnya!

Para pemain Persib berpotensi memastikan status juara Super League hingga pekan terakhir. (Istimewa)
JawaPos.com - Dominasi Persib Bandung dalam dua musim terakhir kini mulai terkikis. Meski masih memuncaki klasemen sementara Super League, perolehan poin mereka disamakan Borneo FC.
Persib dan Borneo FC saat ini sama-sama mengoleksi 75 poin dari 32 pertandingan. Jika kedua tim masih sama-sama memimpin hingga pekan terakhir, maka akan ada langkah dari operator liga yaitu ILeague terkait dengan trofi Super League.
Pihak ILeague pun akan menyiapkan dua trofi Super League dengan syarat apabila Persib dan Borneo memiliki poin yang sama hingga pekan ke-33.
”Di mana pialanya? Ya kita akan siap di dua tempat kalau sampai week 33 masih belum ketahuan,” ujar Direktur Operasional I.League Asep Saputra seperti dikutip dari Antara.
Jika itu terjadi, trofi Super League akan disiapkan di Bandung dan Samarinda karena pada pekan terakhir, dua kuda pacu itu akan bermain di kandang sendiri. Persib akan menjamu Persijap, sedangkan Borneo akan menghadapi Malut United.
Perebutan juara hingga pekan terakhir sebenarnya pernah terjadi pada kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia pada tahun 2018, dimana saat itu Persija dan PSM harus berjibaku hingga pengujung musim.
”Dan memang ini juga bukan hal yang baru ya, saya pikir juga kan tahun 2018 pernah terjadi sampai terakhir LIB (Liga Indonesia Baru, nama lama I.League) waktu itu juga ada tim di Makassar, ada tim di Jakarta. Jadi inilah menariknya sebuah kompetisi yang kompetitif,” terang Asep Saputra.
”Ini bukti kompetitifnya musim ini, setelah ada tiga tim (Persib, Borneo, Persija) sekarang hanya ada dua (Persib, Borneo) tim yang bersaing juara, bahkan betul-betul belum bisa kita prediksi,” tanbah dia.
Pada pekan 33, jika Maung Bandung dan Pesut Etam sama-sama meraih hasil yang identik, apalagi sama-sama menang, perebutan gelar akan ditentukan pada pekan 34 atau pertandingan terakhir musim ini.
