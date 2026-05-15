Persija Jakarta Menuju ASEAN Club Championship! Persib Bandung dan Borneo FC Main di 4 Kompetisi Musim Depan

JawaPos.com - Persija Jakarta berpotensi wakili Indonesia di ajang ASEAN Club Championship 2026/2027. Sebab I.League selaku operator kompetisi sedang mengupayakan agar tim peringkat ketiga Super League 2025/2026 bisa tampil di ajang internasional.

Persija Jakarta sudah dipastikan mengunci posisi ketiga pada klasemen akhir Super League musim ini. Pada kompetisi yang tinggal menyisakan dua laga, tim berjuluk Macan Kemayoran itu sedang mengoleksi 65 poin, unggul 12 poin atas Dewa United yang berada di peringkat keempat.

Secara aturan, Persija Jakarta tidak bisa berlaga di kancah internasional. Sebab, yang mendapatkan jatah bermain di kompetisi Asia musim ini hanya juara dan runner-up Super League 2025/2026. Dalam hal ini, yaitu Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda yang sedang bersaing sengit dalam perburuan gelar juara.

Sesuai regulasi, tim yang menyegel gelar juara mendapatkan jatah kesempatan tampil di AFC Champions League Two (ACL 2) lewat jalur play-off. Sementara runner-up mendapat slot di AFC Challenge League. Artinya, Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda sudah dipastikan akan bermain di antara dua kompetisi Asia tersebut.

“Kan tadi kalau di AFC Competition, semua sudah tahu sendiri, ternyata meskipun ada perubahan sistem di AFC, tapi status kita di musim depan enggak berubah, ya. Masih di play-off-nya ACL 2 dan juga AFC Challenge League," kata Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra, dipetik Jumat (15/5/2026).

"Kalau yang ASEAN, kalau berkaca kepada regulasi, entry regulation-nya dari kompetisi memang menyebutkan juara dan juga, the next best place-nya (runner-up)," sambungnya.

Nah, aturan AFF sendiri mewajibkan perwakilan negara di ASEAN Club Championship adalah tim juara dan runner-up kompetisi domestik. Tapi, di sisi lain terdapat juga wacana gelaran Piala Indonesia pada musim depan.

Jika ajang tersebut digelar, artinya Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda berpotensi main di empat kompetisi sekaligus dalam satu musim.

Maka itu, kata Asep, I.League akan mengupayakan Persija Jakarta menggantikan Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda di ASEAN Club Championship. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap ada di tangan AFF.