Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 15 Mei 2026 | 18.01 WIB

Rumor Panas! Minim Kontribusi di Persib Bandung, Sergio Castel Dikabarkan Jadi Striker Baru Persik Kediri

Sergio Castel percaya Persib akan terinspirasi dengan Real Madrid yang kerap melakukan remontada, termasuk setelah tertinggal tiga gol. (Dok. Persib)

JawaPos.com — Striker asing Persib Bandung, Sergio Castel dikabarkan akan bergabung dengan Persik Kediri pada musim 2026/2027. Kabar ini muncul setelah Persib Bandung disebut tidak akan memperpanjang kontrak sang pemain yang habis pada 30 Juni 2026 karena minim kontribusi sepanjang putaran kedua musim ini.

Didatangkan pada pertengahan musim 2025/2026, Sergio Castel gagal memenuhi ekspektasi sebagai mesin gol baru Persib Bandung.

Penyerang asal Spanyol itu kesulitan menembus persaingan di lini depan hingga lebih sering menghuni bangku cadangan.

Mengapa Persib Bandung Memilih Melepas Sergio Castel?

Persib Bandung disebut sudah mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan Sergio Castel pada akhir musim nanti. Performa yang jauh dari harapan menjadi alasan utama manajemen memilih berpisah lebih cepat.

Sergio Castel tercatat hanya tampil dalam delapan pertandingan di semua kompetisi musim ini. Dari jumlah tersebut, dia hanya mengoleksi total 143 menit bermain dan belum pernah sekalipun dipercaya tampil sebagai starter.

Situasi itu membuat kontribusinya nyaris tidak terasa di lini serang Persib Bandung. Selama membela Maung Bandung, striker berusia 31 tahun tersebut gagal mencetak gol maupun assist.

Tidak hanya minim kontribusi statistik, Sergio Castel juga lebih sering tidak masuk daftar susunan pemain. Kondisi itu memperlihatkan dirinya bukan bagian utama dari skema permainan tim pelatih Persib Bandung musim ini.

Statistik yang minim semakin memperkuat rumor kepergiannya. Berdasarkan data yang Transfermarkt, Sergio Castel hanya mencatat enam pertandingan liga dengan total 90 menit bermain dan satu kartu kuning.

Persik Kediri Disebut Siap Tampung Sergio Castel

Meski gagal bersinar bersama Persib Bandung, Sergio Castel dikabarkan masih memiliki peminat di kompetisi Super League musim depan. Klub yang disebut paling serius menginginkan jasanya adalah Persik Kediri.

Rumor kepindahan itu pertama kali ramai dibicarakan setelah akun Instagram @transfer.indonesia mengunggah kabar transfer Sergio Castel pada Kamis (14/5/2026). Unggahan tersebut langsung memancing perhatian suporter kedua tim.

