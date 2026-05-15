Mulai Bocor! Luke Vickery dan Mitchell Baker Diklaim Segera Dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia

Luke Vickery saat memperkuat Macarthur FC, striker muda yang digadang jadi solusi lini depan Timnas Indonesia. (Instagram/@luke.vickery_)
JawaPos.com - Dua dari lima calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia sudah mulai bocor. Pemain keturunan Luke Vickery dan Mitchell Baker diklaim akan menjadi dua pemain yang masuk kloter pertama untuk dinaturalisasi demi membela skuad Garuda.
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, dilaporkan telah mengantongi lima nama pemain diaspora untuk dinaturalisasi. Tambahan pemain tersebut sebagai bagian persiapan skuad Garuda menuju Piala Asia 2027 yang akan bergulir di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027.
Rumor mengenai lima pemain diaspora tersebut dihembuskan pertama kali oleh Staf Khusus Kemenkum, Noor Korompot. Awalnya, Noor Korompot tidak menyebut nama pemain yang masuk dalam radar pelatih John Herdman untuk dilakukan naturalisasi demi Timnas Indonesia.
Namun, Noor Korompot kini mulai membocorkan nama-nama pemain yang akan dinaturalisasi. Dua dari lima nama pun sudah dibocorkan olehnya, yakni Luke Vickery dan Mitchell Baker.
Dalam unggahan di akun instagramnya, Noor Korompot membeberkan profil Mitchell Baker, pemain keturunan yang mungkin masih terdengar asing di telinga pencinta Timnas Indonesia. Diketahui, ia merupakan striker muda berusia 19 tahun.
Kata Noor Korompot, nama Mitchell Baker sempat masuk dalam draft pemain pilihan klub MLS, Colorado Rapids untuk musim 2026. Striker berusia 19 tahun itu disebutnya akan menghiasi skuad muda Timnas Indonesia.
Baca Juga:Timnas Indonesia U-17 Gagal ke Piala Asia, Kurniawan Dwi Yulianto Soroti Kinerja Pemain dan Staf
"Mitchell Lee Baker, striker keturunan Indonesia, terpilih oleh Colorado Rapids di MLS SuperDraft 2026. Ia adalah striker muda berusia 19 tahun yang sebelumnya bermain untuk Georgetown University di NCAA," tulis Noor Korompot dalam akun instagramnya, dipetik Jumat (15/5/2026).
"Nama Baker akan menghiasi skuad timnas muda Indonesia. Sabar ya menunggu pengumuman resmi PSSI pada saatnya. Saya coba untuk menebak-nebak dulu," tambahnya.
Sementara Luke Vickery, namanya bisa dikatakan sudah tidak asing lagi. Pemain klub Australia, Macarthur FC, itu bahkan sempat menyatakan ketertarikannya untuk memperkuat Timnas Indonesia.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong