Mulai Bocor! Luke Vickery dan Mitchell Baker Diklaim Segera Dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia

JawaPos.com - Dua dari lima calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia sudah mulai bocor. Pemain keturunan Luke Vickery dan Mitchell Baker diklaim akan menjadi dua pemain yang masuk kloter pertama untuk dinaturalisasi demi membela skuad Garuda.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, dilaporkan telah mengantongi lima nama pemain diaspora untuk dinaturalisasi. Tambahan pemain tersebut sebagai bagian persiapan skuad Garuda menuju Piala Asia 2027 yang akan bergulir di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027.

Rumor mengenai lima pemain diaspora tersebut dihembuskan pertama kali oleh Staf Khusus Kemenkum, Noor Korompot. Awalnya, Noor Korompot tidak menyebut nama pemain yang masuk dalam radar pelatih John Herdman untuk dilakukan naturalisasi demi Timnas Indonesia.

Namun, Noor Korompot kini mulai membocorkan nama-nama pemain yang akan dinaturalisasi. Dua dari lima nama pun sudah dibocorkan olehnya, yakni Luke Vickery dan Mitchell Baker.

Dalam unggahan di akun instagramnya, Noor Korompot membeberkan profil Mitchell Baker, pemain keturunan yang mungkin masih terdengar asing di telinga pencinta Timnas Indonesia. Diketahui, ia merupakan striker muda berusia 19 tahun.

Kata Noor Korompot, nama Mitchell Baker sempat masuk dalam draft pemain pilihan klub MLS, Colorado Rapids untuk musim 2026. Striker berusia 19 tahun itu disebutnya akan menghiasi skuad muda Timnas Indonesia.

"Mitchell Lee Baker, striker keturunan Indonesia, terpilih oleh Colorado Rapids di MLS SuperDraft 2026. Ia adalah striker muda berusia 19 tahun yang sebelumnya bermain untuk Georgetown University di NCAA," tulis Noor Korompot dalam akun instagramnya, dipetik Jumat (15/5/2026).

"Nama Baker akan menghiasi skuad timnas muda Indonesia. Sabar ya menunggu pengumuman resmi PSSI pada saatnya. Saya coba untuk menebak-nebak dulu," tambahnya.