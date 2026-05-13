Ada Bek Tengah Wolfsburg! 5 Pemain yang Diprediksi Bakal Dinaturalisasi Timnas Indonesia

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menambah kekuatan untuk persiapan Piala Asia 2027. Pelatih timnas John Herdman berencana menaturalisasi pemain keturunan yang kini sedang bermain di luar negeri.

Tidak tanggung-tanggung, pelatih Timnas Indonesia John Herdman telah memberikan daftar lima pemain yang ingin dinaturalisasi. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, sudah mengetahui rencana tersebut.

Kabar tersebut mencuat di sosial media. Informasi itu didapatkan dari Noor Korompot yang merupakan Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Transformasi Digital.

”Hallo sahabat Timnas yang cinta sepak bola Indonesia. Ada kabar terbaru, pelatih timnas Indonesia @officialjohnherdman (John Herdman) me-list lima pemain baru keturunan masuk dalam list menjelang Piala Asia 2027. Siapa lima pemain ini? Tunggu ya,” tulis Noor Korompot di Instagram.

”Kabar ini dibenarkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir @erickthohir. Katanya, semua akan segera dipersiapkan mengingat dalam persiapan menjelang piala Asia januari 2027 Timnas akan menghadapi beberapa event penting dan semoga lima pemain tersebut sudah dapat bergabung. Sabar... guys,” tutur Noor Korompot.

Meski kelima pemain tersebut masih dirahasiakan, namun akun Instagram @footballabroadindonesia sudah memprediksi siapa yang bakal dinaturalisasi. Untuk mengetahuinya, baca terus artikel ini.

1. Dean Zandbergen Dean Zandbergen menjadi salah satu pemain yang akan dinaturalisasi untuk posisi penyerang tengah. Saat ini, pemain keturunan Depok tersebut bermain di VVV-Venlo.

Pemain 24 tahun tersebut merupakan penyerang yang sangat tajam. Melansir Transfermarkt, Dean Zandbergen sudah mencetak 15 gol bersama VVV-Venlo di musim ini.