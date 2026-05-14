Timnas Indonesia U-17 Gagal ke Piala Asia, Kurniawan Dwi Yulianto Soroti Kinerja Pemain dan Staf

Pelatih Timnas U17 Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto memimpin latihan di Lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (24/4/2026). (Salman Toyibi/JawaPos.com)
JawaPos.com – Langkah Timnas Indonesia U-17 harus terhenti di babak penyisihan Grup B Piala Asia U-17 2026. Hasil tersebut sekaligus membuat Garuda Muda gagal melaju ke putaran final Piala Dunia U-17 2026.
Kepastian itu didapat setelah Indonesia menelan kekalahan 1-3 dari Jepang U-17 pada laga terakhir Grup B di King Abdullah Sports City, Jeddah, Selasa (12/5). Hasil tersebut membuat Indonesia gagal mengamankan posisi yang dibutuhkan untuk melangkah ke fase berikutnya.
Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan permohonan maaf atas hasil yang diraih tim asuhannya. Dia mengaku bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut.
“Atas nama pribadi dan juga sebagai pelatih kepala sekaligus penanggung jawab tim ini, saya memohon maaf atas kegagalan ini. Saya tetap berterima kasih kepada seluruh staf yang berada di belakang tim. Saya juga berterima kasih atas kerja keras para pemain,” ujar Kurniawan.
Meski gagal melangkah lebih jauh, Kurniawan berharap pengalaman di turnamen ini dapat menjadi bekal penting bagi para pemain untuk berkembang ke depannya.
