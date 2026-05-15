Head To Head Timnas Indonesia Vs Semua Lawan di Grup F Piala Asia 2027

JawaPos.com - Timnas Indonesia tergabung dalam Grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand, di Piala Asia 2027. Berikut rekor pertemuan Skuad Garuda menghadapi semua lawannya di grup neraka tersebut.

Grup F merupakan grup neraka bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda bisa dikatakan tim underdog dalam grup tersebut, karena punya ranking paling rendah dibanding lawan-lawannya.

Per April 2026, Timnas Indonesia menempati urutan 122 dalam tabel ranking FIFA. Sementara Jepang menjadi tim terkuat dengan duduk di peringkat 18, diikuti Qatar ke-55, dan Thailand di urutan ke-93 dunia.

Perjuangan Skuad Garuda di Piala Asia 2027 terbilang sangat berat. Apalagi, jika dikupas satu per satu, Timnas Indonesia juga tidak unggul atas lawan-lawannya secara rekor pertemuan.

Sepanjang sejarah, Timnas Indonesia tercatat pernah 18 kali bertemu Jepang. Hasilnya pun cukup buruk, Skuad Garuda meraih lima kemenangan, dua hasil imbang, dan 11 kali kekalahan.

Jika dipersempit ke rekor pertemuan liga laga terakhir, Timnas Indonesia mencatat satu imbang dan empat kekalahan. Pertemuan paling segar kedua kesebelasan tersaji pada babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Hasilnya pun Timnas Indonesia hancur lebur. Skuad Garuda menelan kekalahan 0-4 saat bermain kandang pada 15 November 2024, dan 0-6 saat bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025.

Selanjutnya, Qatar juga menjadi rintangan berat Timnas Indonesia. Sepanjang sejarah, kedua kesebelasan pernah bertemu sebanyak sembilan kali. Hasilnya, Skuad Garuda tidak memiliki catatan begitu positif.