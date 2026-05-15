Mahar Miguel Pereira Rp 6,08 Miliar! Calon Kuat Striker Baru Persebaya Surabaya di Era Bernardo Tavares

Miguel Pereira saat memperkuat Lusitânia Lourosa di kompetisi Portugal dan kini dikabarkan masuk radar Persebaya Surabaya musim depan. (Instagram @miguelpereiraaa11)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya dikabarkan selangkah lagi mendapatkan striker asal Portugal Miguel Pereira untuk menghadapi musim 2026/2027 bersama pelatih Bernardo Tavares. Penyerang berusia 27 tahun itu disebut sudah menerima tawaran kontrak dua musim dari manajemen Green Force dengan nilai pasar mencapai Rp 6,08 miliar.
Rumor kedatangan Miguel Pereira ke Persebaya mulai ramai dibicarakan setelah salah satu fanbase Green Force mengunggah informasi negosiasi yang disebut sudah memasuki tahap akhir. Nama striker Lusitania FC Lourosa itu langsung menarik perhatian karena memiliki pengalaman panjang di kompetisi Portugal.
”Miguel Pereira, 27, berposisi Striker yang bermain di Liga 2 Portugal, selangkah lagi akan bergabung dengan Persebaya musim depan. Kontrak 2 musim sudah disodorkan oleh Manajemen kepada sang pemain,” tulis akun fanbase @bondonekat_media.
Miguel Pereira memiliki nama lengkap Miguel Angelo Marques Pinto Pereira dan lahir di Peso da Regua, Portugal, pada 31 Januari 1999. Penyerang dengan tinggi 1,78 meter itu dikenal sebagai pemain versatile karena mampu bermain sebagai penyerang tengah, sayap kiri, hingga sayap kanan.
Saat ini Miguel Pereira masih terikat kontrak bersama klub Portugal, Lusitânia FC Lourosa, hingga 30 Juni 2026. Pemain berkaki dominan kanan itu berada di bawah agen CNFoot dan menjadi salah satu striker produktif di kasta kompetisi Portugal dalam beberapa musim terakhir.
Karir Miguel Pereira cukup panjang karena pernah memperkuat banyak klub sejak level junior. Dia sempat membela akademi Braga, Palmeiras U17 Portugal, hingga Ascoli U19 di Italia sebelum kembali berkarier di kompetisi Portugal.
Nama Miguel Pereira mulai menanjak ketika memperkuat Felgueiras dan Lusitania Lourosa. Dalam dua klub tersebut, produktivitas golnya meningkat dan membuat namanya mulai dilirik klub luar Portugal.
Miguel Pereira memiliki statistik yang cukup menarik sebagai striker dengan total 35 gol dan 18 assist dari 157 pertandingan profesional. Catatan itu menunjukkan kontribusinya tidak hanya sebagai finisher, tetapi juga kreator peluang di lini depan.
Bersama Lusitania Lourosa, Miguel Pereira tampil dalam 69 pertandingan dengan torehan 16 gol dan 10 assist. Dia juga mencatat lebih dari 6.062 menit bermain yang menunjukkan perannya cukup penting di tim tersebut.
