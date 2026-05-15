Selamatkan Muka Semen Padang, Lumat Persebaya Surabaya! Samuel Simanjuntak Usung Misi Terakhir di Penghujung Musim

Samuel Christianson Simanjuntak bertekad membawa Semen Padang FC tampil maksimal saat menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Haji Agus Salim Padang. (Semen Padang)
JawaPos.com — Semen Padang FC bertekad menutup laga kandang terakhir Super League 2025/2026 dengan hasil terbaik saat menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5/2026) sore. Meski sudah dipastikan terdegradasi, bek kiri Samuel Christianson Simanjuntak ingin memberikan penampilan terbaik untuk masyarakat Padang dan Sumatera Barat sebelum stadion direnovasi.
Atmosfer emosional menyelimuti pertandingan pekan ke-32 tersebut.
Selain menjadi laga home terakhir musim ini, duel kontra Persebaya Surabaya juga menjadi kesempatan terakhir pemain Semen Padang FC menjaga harga diri di depan pendukung sendiri.
Samuel Christianson Simanjuntak menegaskan seluruh pemain Semen Padang FC tetap memiliki motivasi tinggi menghadapi Persebaya Surabaya.
Dia memastikan tim tetap profesional walau nasib Kabau Sirah sudah dipastikan turun kasta musim depan.
“Kita semua pemain sudah siap. Apapun hasilnya dengan kondisi yang ada saat ini, kita tetap akan profesional. Dan tentunya saya ingin berikan yang terbaik untuk masyarakat Padang sebelum Stadion Haji Agus Salim direnovasi sekaligus laga home terakhir musim ini,” kata Samuel.
Laga nanti terasa spesial bagi Samuel karena Stadion Haji Agus Salim akan menjalani renovasi setelah musim berakhir.
Karena itu, mantan pemain timnas Indonesia U-23 tersebut ingin meninggalkan kesan manis bagi publik Sumatera Barat.
Samuel memang sedang menjalani musim yang tidak mudah bersama Semen Padang FC. Dalam enam pertandingan terakhir, dia belum kembali mendapatkan kesempatan bermain bersama Green Force Sumatera Barat tersebut.
