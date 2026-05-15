Tanpa Bruno Moreira! Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya Lawan Semen Padang Versi Bonek

Prediksi susunan pemain Persebaya Surabaya saat menghadapi Semen Padang tanpa kehadiran Bruno Moreira di Super League 2025/2026. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya diprediksi tampil tanpa Bruno Moreira saat menghadapi Semen Padang pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5/2026) pukul 15.30 WIB.
Absennya winger asal Brasil itu membuat fanbase Bonek mulai ramai membahas kemungkinan perubahan komposisi pemain racikan Bernardo Tavares.
Baca Juga:Jadi Rp 20 Ribu! Semen Padang Degradasi, Harga Tiket Kontra Persebaya Surabaya dan Persik Kediri Turun!
Duel Semen Padang melawan Persebaya Surabaya memang sudah tak menentukan nasib kedua tim di klasemen.
Namun, laga ini tetap menarik karena Green Force masih memburu posisi empat besar sekaligus menguji kekuatan tim menjelang musim depan.
Baca Juga:Selamatkan Muka Semen Padang, Lumat Persebaya Surabaya! Samuel Simanjuntak Usung Misi Terakhir di Penghujung Musim
Nama Bruno Moreira tidak muncul dalam prediksi line up versi fanbase Bonek @bondonekat_media.
Kondisi itu langsung memancing perhatian suporter karena selama ini Bruno menjadi salah satu pemain penting di lini serang Persebaya Surabaya.
Absennya Bruno membuat sektor sayap kemungkinan akan ditempati Riyan Ardiansyah dan Gali Freitas.
Kedua pemain itu dinilai punya kecepatan serta agresivitas untuk mendukung skema menyerang Bernardo Tavares saat menghadapi Semen Padang.
Perubahan ini juga membuka peluang munculnya pola permainan lebih direct.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong