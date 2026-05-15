Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 15 Mei 2026 | 21.14 WIB

Tanpa Bruno Moreira! Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya Lawan Semen Padang Versi Bonek

Prediksi susunan pemain Persebaya Surabaya saat menghadapi Semen Padang tanpa kehadiran Bruno Moreira di Super League 2025/2026. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya diprediksi tampil tanpa Bruno Moreira saat menghadapi Semen Padang pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Absennya winger asal Brasil itu membuat fanbase Bonek mulai ramai membahas kemungkinan perubahan komposisi pemain racikan Bernardo Tavares.

Duel Semen Padang melawan Persebaya Surabaya memang sudah tak menentukan nasib kedua tim di klasemen.

Namun, laga ini tetap menarik karena Green Force masih memburu posisi empat besar sekaligus menguji kekuatan tim menjelang musim depan.

Mengapa Bruno Moreira Tidak Masuk Prediksi Starting XI?

Nama Bruno Moreira tidak muncul dalam prediksi line up versi fanbase Bonek @bondonekat_media.

Kondisi itu langsung memancing perhatian suporter karena selama ini Bruno menjadi salah satu pemain penting di lini serang Persebaya Surabaya.

Absennya Bruno membuat sektor sayap kemungkinan akan ditempati Riyan Ardiansyah dan Gali Freitas.

Kedua pemain itu dinilai punya kecepatan serta agresivitas untuk mendukung skema menyerang Bernardo Tavares saat menghadapi Semen Padang.

Perubahan ini juga membuka peluang munculnya pola permainan lebih direct.

