KOTA INI BUKAN TEMPAT SELEBRASI! Psywat Suporter PSM Makassar Sambut Kedatangan Persib Bandung

JawaPos.com — PSM Makassar mendapat dukungan penuh dari suporternya jelang duel krusial melawan Persib Bandung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu 17 Mei 2026 pukul 20.00 WITA. Atmosfer panas mulai terasa di Kota Makassar setelah muncul banner bernada sindiran kepada Persib Bandung yang tengah berburu gelar juara musim ini.

Dukungan besar dari suporter PSM Makassar terlihat sejak dua hari sebelum pertandingan berlangsung.

Sejumlah kelompok suporter mulai menggelar aksi kreatif demi membakar semangat tim berjuluk Juku Eja menghadapi salah satu laga paling menentukan musim ini.

Banner “KOTA INI BUKAN TEMPAT SELEBRASI” Viral di Media Sosial Sorotan utama datang dari banner bertuliskan “ KOTA INI BUKAN TEMPAT SELEBRASI” yang terpasang di salah satu ruas jalan utama Kota Makassar pada Jumat 15 Mei 2026.

Kalimat tersebut langsung memancing perhatian publik sepak bola nasional setelah fotonya beredar luas di media sosial.

Banner itu diduga menjadi pesan simbolis kepada Persib Bandung yang sedang berada dalam jalur perebutan gelar juara Super League 2025/2026.

Banyak suporter PSM Makassar berharap tim tamu gagal merayakan apa pun saat bertandang ke markas Juku Eja.

Unggahan banner tersebut pertama kali viral setelah dibagikan akun Instagram suporter PSM Makassar.