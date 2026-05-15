I.League Siapkan "Dua Piala" untuk Persib Bandung dan Borneo FC, Antisipasi Berebut Gelar hingga Akhir Musim Super League

JawaPos.com - Operator kompetisi, I.League, siap mengawal pertarungan sengit antara Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda dalam perburuan gelar juara Super League 2025/2026. Mereka bahkan telah menyiapkan skenario khusus terkait penyerahan trofi bila kedua tim terus bersaing hingga pekan terakhir.

Seperti diketahui, Persib Bandung dan Borneo FC saat ini terlibat dalam persaingan ketat gelar juara. Kedua kesebelasan sama-sama mengoleksi 75 poin dari 32 pertandingan.

Meski punya perolehan poin kembar, Persib Bandung berhak memimpin klasemen. Sebab tim berjulukkan Pangeran Biru itu unggul head to head atas Borneo FC.

Kompetisi saat ini tinggal menyisakan dua pertandingan. Persaingan diprediksi akan berlangsung hingga pekan ke-34 karena kedua tim sama-sama memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah. Persib Bandung ingin mencatat hattrick juara, sementara Borneo FC ingin meraih trofi pertamanya.

Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra, mengakui betapa sengitnya persaingan antara Persib Bandung dan Borneo FC. Bahkan menurutnya, kedua tim bisa saja akan terus bersaing sampai akhir musim.

"Saya pikir inilah menariknya kompetisi musim ini di Super League 2025-2026. Kompetitif sekali dari liga sekarang ya, kita lihat dua bahkan betul-betul belum bisa kita prediksi," ujar Asep kepada awak media, dipetik Jumat (15/5/2026).

Asep memastikan I.League telah siap mengawal persaingan ketat jalur juara Super League 2025/2026. Dia menjelaskan, jadwal pekan ke-34 memang telah diatur secara khusus. Sebanyak tujuh pertandingan akan dimainkan secara bersamaan demi menjaga fair play kompetisi.

"Pastinya kita sudah merilis jadwal di pekan ke-34, ada tujuh pertandingan bersamaan di tanggal 23, dan ada dua pertandingan lebih awal karena memang secara teknis hitung-hitungannya memang tidak lagi menentukan, baik itu di perebutan juara ataupun juga di posisi degradasi," ucapnya.

Skenario Dua Piala Selain jadwal, kata Asep, I.League juga telah menyiapkan skenario terkait penyerahan trofi bila Persib Bandung dan Borneo FC bersaing sampai akhir musim. Dia menyampaikan operator kompetisi akan menempatkan dua piala di dua stadion berbeda.