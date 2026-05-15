Andre Rizal Hanafi
Jumat, 15 Mei 2026 | 18.14 WIB

PSIS Terancam Pengurangan Poin di Liga 2 Musim Depan, Ketua Panser Biru Singgung Dampak Buruk Manajemen Lama

Ketua Panser Biru Wareng. (Istimewa)

JawaPos.com - PSIS Semarang kembali diterpa kabar kurang menggembirakan jelang menghadapi kompetisi Liga 2 musim depan. Setelah dinyatakan tidak lolos lisensi klub PSSI, Laskar Mahesa Jenar kini terancam mendapat sanksi pengurangan poin pada awal musim.

Isu tersebut langsung menjadi perhatian besar di kalangan suporter PSIS. Salah satu tanggapan datang dari Ketua Panser Biru, Kepareng atau yang akrab disapa Wareng.

Lewat akun Instagram pribadinya @Kepareng_wareng, dia menyoroti kondisi PSIS yang dinilai masih terkena dampak dari persoalan lama di tubuh klub. Dalam unggahan, Wareng menyinggung kemungkinan sanksi minus poin bagi klub-klub Liga 2 yang gagal memenuhi lisensi PSSI.

Dia menyebut hukuman yang diterapkan bisa bervariasi, mulai dari pengurangan satu hingga lima poin saat kompetisi dimulai.

”Kendala PSIS opo ne jal loor?? Pokokke semangat gae menejemen baru ngerti dewe to barange,” tulis Wareng dalam unggahannya yang kemudian ramai diperbincangkan suporter di media sosial.

Pernyataan tersebut dianggap sebagai bentuk dukungan kepada manajemen baru PSIS yang kini sedang berusaha membenahi berbagai persoalan internal klub. Di sisi lain, Wareng juga menyinggung bahwa dampak buruk dari pengelolaan sebelumnya masih terasa hingga sekarang.

Selain persoalan lisensi klub, PSIS juga disebut menghadapi masalah lain yang tidak kalah serius. Klub asal Semarang itu dikabarkan terancam kesulitan mendatangkan pemain asing karena adanya laporan dua pemain asing ke FIFA.

Situasi tersebut tentu menjadi tantangan berat bagi PSIS yang musim depan harus berjuang di Liga 2. Suporter pun berharap manajemen PSIS yang baru dapat segera menyelesaikan seluruh persoalan administrasi maupun finansial agar tim bisa fokus mempersiapkan kompetisi.

Sebelumnya, operator kompetisi I League membuka kemungkinan pemberian sanksi kepada klub Championship atau Liga 2 yang tidak lolos lisensi PSSI. Sanksi yang disiapkan berupa pengurangan poin sesuai tingkat pelanggaran dan kelengkapan dokumen klub.

