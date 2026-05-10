Ketua Panser Biru Ungkap Hasil Pertemuan dengan PSIS, Target Musim Depan Promosi Super League

JawaPos.com - DPP Panser Biru menggelar pertemuan dengan manajemen PSIS Semarang pada Minggu (10/5/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai persiapan tim menyambut kompetisi Liga 2 musim 2026/27.

Diskusi berlangsung cukup hangat karena melibatkan manajemen klub dan perwakilan suporter.

Sejumlah poin penting terkait target tim, komposisi pemain, hingga pengelolaan pembinaan usia muda menjadi topik utama dalam pertemuan itu.

Ketua Panser Biru, Kepareng atau yang akrab disapa Wareng, turut membagikan hasil diskusi tersebut melalui akun Instagram pribadinya, @kepareng_wareng.

Dalam unggahannya, Wareng menyampaikan beberapa keputusan dan arah yang akan diambil PSIS untuk menghadapi musim baru.

Salah satu poin yang paling menjadi perhatian adalah target PSIS musim depan. Manajemen bersama suporter disebut sepakat untuk membawa PSIS kembali promosi ke Liga 1.

“Target musim ini promosi ke Liga 1,” tulis Wareng dalam unggahannya.

Singgung Masukan Suporter Selain membahas target utama klub, pertemuan tersebut juga menyinggung soal masukan dari suporter terkait pemain yang layak dipertahankan maupun direkrut.