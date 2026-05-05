Raffinha Ucap Terima Kasih ke PSIS, Akui Klub Ini Selamatkan Karirnya Musim Ini

JawaPos.com - Striker asal Brasil, Raffinha, akhirnya angkat bicara usai menyelesaikan kompetisi Liga 2 musim 2025/2026. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, @Raffinha07, pemain yang sempat memperkuat PSIS Semarang itu menyampaikan pesan penuh rasa terima kasih.

Dalam unggahan tersebut, Raffinha mengaku banyak hal yang sebenarnya ingin ia sampaikan. Namun, ia memilih merangkum semuanya dalam ucapan sederhana.

“Banyak yang saya ingin katakan tapi saya hanya ingin mengatakan, terimakasih PSIS Semarang yang telah menyelamatkan musim saya,” tulisnya.

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Raffinha memang menjalani awal musim yang cukup sulit bersama PSIM Yogyakarta.

Pada putaran pertama Liga 1, ia hanya mencatatkan tiga penampilan tanpa mencetak gol. Situasi tersebut membuat performanya sempat dipertanyakan.

Namun, segalanya berubah ketika ia dipinjamkan ke PSIS Semarang pada putaran kedua.

Bersama tim Mahesa Jenar, Raffinha mendapatkan kepercayaan lebih. Ia tampil dalam 10 pertandingan dan berhasil mencetak empat gol. Catatan tersebut memang tidak spektakuler, tetapi cukup untuk mengembalikan kepercayaan dirinya.

Dalam unggahan yang sama, Raffinha juga menyampaikan terima kasih kepada beberapa sosok penting di klub. Ia menyebut nama Fariz Julinar, Datu Nova, dan Wafa Amry sebagai pihak yang terus memberikan dukungan.