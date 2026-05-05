Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 6 Mei 2026 | 00.42 WIB

Raffinha Ucap Terima Kasih ke PSIS, Akui Klub Ini Selamatkan Karirnya Musim Ini

Penyerang PSIS Semarang, Raffinha. (Istimewa) - Image

Penyerang PSIS Semarang, Raffinha. (Istimewa)

JawaPos.com - Striker asal Brasil, Raffinha, akhirnya angkat bicara usai menyelesaikan kompetisi Liga 2 musim 2025/2026. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, @Raffinha07, pemain yang sempat memperkuat PSIS Semarang itu menyampaikan pesan penuh rasa terima kasih.

Dalam unggahan tersebut, Raffinha mengaku banyak hal yang sebenarnya ingin ia sampaikan. Namun, ia memilih merangkum semuanya dalam ucapan sederhana.

“Banyak yang saya ingin katakan tapi saya hanya ingin mengatakan, terimakasih PSIS Semarang yang telah menyelamatkan musim saya,” tulisnya.

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Raffinha memang menjalani awal musim yang cukup sulit bersama PSIM Yogyakarta.

Pada putaran pertama Liga 1, ia hanya mencatatkan tiga penampilan tanpa mencetak gol. Situasi tersebut membuat performanya sempat dipertanyakan.

Namun, segalanya berubah ketika ia dipinjamkan ke PSIS Semarang pada putaran kedua.

Bersama tim Mahesa Jenar, Raffinha mendapatkan kepercayaan lebih. Ia tampil dalam 10 pertandingan dan berhasil mencetak empat gol. Catatan tersebut memang tidak spektakuler, tetapi cukup untuk mengembalikan kepercayaan dirinya.

Dalam unggahan yang sama, Raffinha juga menyampaikan terima kasih kepada beberapa sosok penting di klub. Ia menyebut nama Fariz Julinar, Datu Nova, dan Wafa Amry sebagai pihak yang terus memberikan dukungan.

“Terimakasih sudah membuatku tersenyum dan percaya pada pekerjaan saya, bahkan ketika saya tidak 100 persen,” lanjutnya.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Wafa Amri Bagikan Foto Bareng Raffinha, Kepindahan Sang Pemain Brasil ke PSIS Semarang Makin Kuat! - Image
Sepak Bola Indonesia

Wafa Amri Bagikan Foto Bareng Raffinha, Kepindahan Sang Pemain Brasil ke PSIS Semarang Makin Kuat!

Senin, 15 Desember 2025 | 02.55 WIB

PSIS Lolos dari Play Off Degradasi, Fariz Julinar Apresiasi Kerja Keras Tim - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIS Lolos dari Play Off Degradasi, Fariz Julinar Apresiasi Kerja Keras Tim

Selasa, 5 Mei 2026 | 00.57 WIB

PSS Sleman Susul Garudayaksa FC Promosi ke Super League Musim Depan, Persipura Jayapura Play Off Lawan Adhyaksa FC - Image
Sepak Bola Indonesia

PSS Sleman Susul Garudayaksa FC Promosi ke Super League Musim Depan, Persipura Jayapura Play Off Lawan Adhyaksa FC

Senin, 4 Mei 2026 | 01.35 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore