Raffinha Ucap Terima Kasih ke PSIS, Akui Klub Ini Selamatkan Karirnya Musim Ini

Penyerang PSIS Semarang, Raffinha. (Istimewa)
JawaPos.com - Striker asal Brasil, Raffinha, akhirnya angkat bicara usai menyelesaikan kompetisi Liga 2 musim 2025/2026. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, @Raffinha07, pemain yang sempat memperkuat PSIS Semarang itu menyampaikan pesan penuh rasa terima kasih.
Dalam unggahan tersebut, Raffinha mengaku banyak hal yang sebenarnya ingin ia sampaikan. Namun, ia memilih merangkum semuanya dalam ucapan sederhana.
“Banyak yang saya ingin katakan tapi saya hanya ingin mengatakan, terimakasih PSIS Semarang yang telah menyelamatkan musim saya,” tulisnya.
Baca Juga:Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Raffinha memang menjalani awal musim yang cukup sulit bersama PSIM Yogyakarta.
Pada putaran pertama Liga 1, ia hanya mencatatkan tiga penampilan tanpa mencetak gol. Situasi tersebut membuat performanya sempat dipertanyakan.
Namun, segalanya berubah ketika ia dipinjamkan ke PSIS Semarang pada putaran kedua.
Bersama tim Mahesa Jenar, Raffinha mendapatkan kepercayaan lebih. Ia tampil dalam 10 pertandingan dan berhasil mencetak empat gol. Catatan tersebut memang tidak spektakuler, tetapi cukup untuk mengembalikan kepercayaan dirinya.
Dalam unggahan yang sama, Raffinha juga menyampaikan terima kasih kepada beberapa sosok penting di klub. Ia menyebut nama Fariz Julinar, Datu Nova, dan Wafa Amry sebagai pihak yang terus memberikan dukungan.
“Terimakasih sudah membuatku tersenyum dan percaya pada pekerjaan saya, bahkan ketika saya tidak 100 persen,” lanjutnya.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!