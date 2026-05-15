Persib Bandung dan Borneo FC Saling Kejar, Marc Klok Minta Tim Tetap Tenang Hadapi Dua Laga Akhir

JawaPos.com - Persaingan perebutan gelar juara Super League 2025/2026 semakin memanas memasuki dua pekan terakhir musim ini.

Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda masih bersaing ketat di papan atas klasemen dengan koleksi poin yang sama, yakni 75 angka. Meski demikian, Persib untuk sementara unggul head-to-head atas rivalnya tersebut.

Situasi ini membuat setiap pertandingan menjadi sangat menentukan. Persib kini fokus menghadapi laga tandang kontra PSM Makassar pada pekan ke-33 yang akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5).

Di waktu yang sama, Borneo FC dijadwalkan menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini.

Gelandang Persib, Marc Klok, mengaku antusias menatap dua pertandingan terakhir musim ini. Namun, pemain naturalisasi Indonesia itu menegaskan seluruh skuad tetap menjaga fokus dan tidak ingin terbawa suasana perburuan gelar juara.

Menurut Klok, Persib memilih menjalani pertandingan satu demi satu tanpa memikirkan hasil tim lain.

Baginya, laga melawan PSM Makassar menjadi prioritas utama sebelum memikirkan pertandingan terakhir menghadapi Persijap.

“Ya, sangat excited. Saya pikir seperti biasa, kita fokus game by game. Jadi pertama lawan Makassar dan kemudian Persijap,” ujar Klok.