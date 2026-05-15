Persib Bandung dan Borneo FC Saling Kejar, Marc Klok Minta Tim Tetap Tenang Hadapi Dua Laga Akhir

Kapten Persib Marc Klok (kanan). (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persaingan perebutan gelar juara Super League 2025/2026 semakin memanas memasuki dua pekan terakhir musim ini.
Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda masih bersaing ketat di papan atas klasemen dengan koleksi poin yang sama, yakni 75 angka. Meski demikian, Persib untuk sementara unggul head-to-head atas rivalnya tersebut.
Situasi ini membuat setiap pertandingan menjadi sangat menentukan. Persib kini fokus menghadapi laga tandang kontra PSM Makassar pada pekan ke-33 yang akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5).
Di waktu yang sama, Borneo FC dijadwalkan menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini.
Gelandang Persib, Marc Klok, mengaku antusias menatap dua pertandingan terakhir musim ini. Namun, pemain naturalisasi Indonesia itu menegaskan seluruh skuad tetap menjaga fokus dan tidak ingin terbawa suasana perburuan gelar juara.
Menurut Klok, Persib memilih menjalani pertandingan satu demi satu tanpa memikirkan hasil tim lain.
Baca Juga:Dua Trofi Super League Disiapkan Operator Liga buat Persib Bandung dan Borneo FC, tapi Ada Syaratnya!
Baginya, laga melawan PSM Makassar menjadi prioritas utama sebelum memikirkan pertandingan terakhir menghadapi Persijap.
“Ya, sangat excited. Saya pikir seperti biasa, kita fokus game by game. Jadi pertama lawan Makassar dan kemudian Persijap,” ujar Klok.
Pemain berusia 33 tahun itu menilai seluruh pemain memahami betapa pentingnya laga kontra PSM. Karena itu, Persib telah melakukan persiapan maksimal di Bandung sebelum bertolak ke Makassar pada Jumat (15/5).
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong