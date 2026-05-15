Jelang Semen Padang vs Persebaya Surabaya, Kondisi Malik Risaldi dan Koko Ari Mulai Membaik

Koko Ari Araya dan Malik Risaldi menjalani pemantauan tim medis Persebaya Surabaya selepas laga intens melawan Persis Solo di Stadion Manahan. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com - Malik Risaldi dan Koko Ari Araya sempat mengalami cedera saat pertandingan melawan Persis Solo pada 9 Mei lalu.
Karena kondisinya tidak ideal, keduanya ditarik keluar dari lapangan. Malik digantikan oleh Mikael Tata pada awal babak kedua. Sementara itu, Dimas Wicaksono menggantikan Koko pada menit ke-60. Lalu, bagaimana kondisi kedua pemain tersebut?
“Malik menunjukkan perkembangan yang positif. Meski begitu, kami masih terus melakukan observasi, terutama terkait kondisi fisiknya setelah pertandingan kemarin,” kata Chief Medical Officer Persebaya Surabaya, Pratama Wicaksana, dikutip dari laman resmi klub. Tak hanya Malik yang kondisinya membaik, Koko juga demikian.
“Untuk Koko, pada pertandingan kemarin dia mengalami kram. Namun, dari komunikasi terakhir, kondisinya sudah membaik dan pulih,” jelas dokter yang akrab disapa Tommy itu. Kondisi tersebut tentu melegakan bagi tim pelatih dan suporter.
“Secara keseluruhan, kondisi pemain Persebaya dalam keadaan cukup baik. Beberapa pemain yang sempat mengalami keluhan setelah pertandingan sudah mendapatkan penanganan dari tim medis, baik dokter tim maupun fisioterapis,” jelas Tommy.
Artinya, peluang Koko dan Malik untuk tampil kembali cukup besar. Apabila proses pemulihan juga dimaksimalkan.
“Pelatih juga memberikan tambahan waktu istirahat untuk membantu proses pemulihan seluruh pemain,” ungkap Tommy. Meski demikian, tim medis masih memiliki pekerjaan rumah karena beberapa pemain masih menjalani pemulihan cedera.
“Masih ada beberapa pemain yang berada dalam pantauan khusus tim medis, terutama pemain yang sedang menjalani pemulihan cedera, seperti Rachmat Irianto, Alfan Suaib, dan Sadida,” pungkasnya.
