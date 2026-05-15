Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Ali Mahrus, Bagus Putra Pamungkas
Jumat, 15 Mei 2026 | 20.00 WIB

Jelang Semen Padang vs Persebaya Surabaya, Kondisi Malik Risaldi dan Koko Ari Mulai Membaik

Koko Ari Araya dan Malik Risaldi menjalani pemantauan tim medis Persebaya Surabaya selepas laga intens melawan Persis Solo di Stadion Manahan. (Dok. Persebaya) - Image

Koko Ari Araya dan Malik Risaldi menjalani pemantauan tim medis Persebaya Surabaya selepas laga intens melawan Persis Solo di Stadion Manahan. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com - Malik Risaldi dan Koko Ari Araya sempat mengalami cedera saat pertandingan melawan Persis Solo pada 9 Mei lalu.

Karena kondisinya tidak ideal, keduanya ditarik keluar dari lapangan. Malik digantikan oleh Mikael Tata pada awal babak kedua. Sementara itu, Dimas Wicaksono menggantikan Koko pada menit ke-60. Lalu, bagaimana kondisi kedua pemain tersebut?

“Malik menunjukkan perkembangan yang positif. Meski begitu, kami masih terus melakukan observasi, terutama terkait kondisi fisiknya setelah pertandingan kemarin,” kata Chief Medical Officer Persebaya Surabaya, Pratama Wicaksana, dikutip dari laman resmi klub. Tak hanya Malik yang kondisinya membaik, Koko juga demikian.

“Untuk Koko, pada pertandingan kemarin dia mengalami kram. Namun, dari komunikasi terakhir, kondisinya sudah membaik dan pulih,” jelas dokter yang akrab disapa Tommy itu. Kondisi tersebut tentu melegakan bagi tim pelatih dan suporter.

“Secara keseluruhan, kondisi pemain Persebaya dalam keadaan cukup baik. Beberapa pemain yang sempat mengalami keluhan setelah pertandingan sudah mendapatkan penanganan dari tim medis, baik dokter tim maupun fisioterapis,” jelas Tommy.

Artinya, peluang Koko dan Malik untuk tampil kembali cukup besar. Apabila proses pemulihan juga dimaksimalkan.

“Pelatih juga memberikan tambahan waktu istirahat untuk membantu proses pemulihan seluruh pemain,” ungkap Tommy. Meski demikian, tim medis masih memiliki pekerjaan rumah karena beberapa pemain masih menjalani pemulihan cedera.

“Masih ada beberapa pemain yang berada dalam pantauan khusus tim medis, terutama pemain yang sedang menjalani pemulihan cedera, seperti Rachmat Irianto, Alfan Suaib, dan Sadida,” pungkasnya.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Skor Semen Padang FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diunggulkan, Kabau Sirah Cari Pelipur Lara - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Semen Padang FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diunggulkan, Kabau Sirah Cari Pelipur Lara

Jumat, 15 Mei 2026 | 15.01 WIB

Sejarah Baru di Depan Mata! Persebaya Surabaya Datang dengan Ambisi Akhiri Kutukan 11 Tahun Lawan Semen Padang - Image
Sepak Bola Indonesia

Sejarah Baru di Depan Mata! Persebaya Surabaya Datang dengan Ambisi Akhiri Kutukan 11 Tahun Lawan Semen Padang

Jumat, 15 Mei 2026 | 14.54 WIB

Geger! Jelang Laga Semen Padang vs Persebaya Surabaya, Andre Rosiade Kirim Protes Keras ke PSSI - Image
Sepak Bola Indonesia

Geger! Jelang Laga Semen Padang vs Persebaya Surabaya, Andre Rosiade Kirim Protes Keras ke PSSI

Jumat, 15 Mei 2026 | 14.43 WIB

Terpopuler

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat - Image
1

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

2

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

3

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

4

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

5

11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!

6

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

7

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

8

14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!

9

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

10

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore