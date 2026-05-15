Geger! Jelang Laga Semen Padang vs Persebaya Surabaya, Andre Rosiade Kirim Protes Keras ke PSSI

JawaPos.com — Menjelang laga penting Semen Padang melawan Persebaya Surabaya, Andre Rosiade melayangkan surat protes terbuka kepada PSSI.

Andre yang merupakan penasehat Tim Kabau Sirah -julukan Semen Padang- ini menyinggung terkait putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2025/2026 yang resmi dimulai setelah drawing babak 64 besar dilakukan PSSI pada Rabu (13/5/2026).

Namun di tengah persiapan 64 tim berebut enam tiket promosi ke Liga Nusantara, politisi Andre Rosiade justru mempertanyakan regulasi PSSI terkait penentuan kuota tim lolos dari tiap provinsi karena dinilai tidak adil.

Kenapa Andre Rosiade Memprotes Regulasi Liga 4 Nasional? Andre Rosiade menilai ada ketimpangan dalam mekanisme penentuan tim yang lolos ke putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2025/2026.

Dia menyoroti perbedaan jumlah pertandingan dan kuota wakil dari masing-masing provinsi yang dianggap tidak memiliki dasar jelas.

Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Andre mempertanyakan bagaimana tim dengan jumlah pertandingan sedikit bisa langsung lolos ke fase nasional.

Sementara itu, ada tim lain yang sudah bermain hingga final namun gagal melangkah ke putaran nasional.

“Saya mempertanyakan kejelasan dari regulasi kepada PSSI Pusat terkait dasar penentuan syarat Tim yang lolos ke Liga 4 Nasional, dikarenakan saya melihat sesuatu yang tidak fair dalam penentuan itu, bagaimana bisa ada Tim dengan jumlah laga yang sedikit bisa langsung lolos ke Nasional, sementara Tim yang bermain lebih banyak dan sudah sampai final tapi tidak lolos ke Nasional, apa dasar nya?” tulis Andre Rosiade.

Dia juga membandingkan kuota wakil dari sejumlah provinsi yang dinilai timpang.