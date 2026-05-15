Sejarah Baru di Depan Mata! Persebaya Surabaya Datang dengan Ambisi Akhiri Kutukan 11 Tahun Lawan Semen Padang

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares meminta pemain Green Force tampil maksimal demi memutus rekor buruk di markas Semen Padang FC. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya membawa misi besar saat menghadapi Semen Padang FC pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion H. Agus Salim, Jumat sore (15/5/2026). Green Force memburu kemenangan perdana di Padang sejak 2015 demi menjaga peluang finis di papan atas klasemen musim ini.
Laga di tanah Minang menjadi pertandingan krusial bagi Persebaya Surabaya yang sedang berupaya bangkit setelah hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
Tekanan untuk meraih tiga poin juga semakin besar karena kompetisi tinggal menyisakan dua pertandingan.
Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengakui pertandingan melawan Semen Padang FC selalu menghadirkan tantangan berat.
Catatan sejarah juga membuat duel kali ini terasa berbeda dibanding pertandingan lain musim ini.
“Bermain di Padang selalu sulit. Kalau melihat sejarah, Persebaya belum pernah menang di stadion ini. Kami berharap besok bisa mengubah sejarah itu,” ujar Coach Tavares dalam sesi konferensi pers.
Sejak terakhir kali bertandang ke markas Semen Padang FC pada 2015, Persebaya Surabaya belum mampu membawa pulang kemenangan.
Rekor buruk tersebut kini menjadi motivasi tambahan bagi skuad Green Force untuk memutus kutukan panjang di Stadion H. Agus Salim.
Persebaya Surabaya datang dengan target jelas, yakni mencuri tiga poin sekaligus menciptakan sejarah baru di Padang.
Situasi itu membuat seluruh pemain diminta tampil dengan determinasi tinggi sejak menit awal pertandingan.
