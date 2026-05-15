Prediksi Skor Semen Padang FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diunggulkan, Kabau Sirah Cari Pelipur Lara

JawaPos.com — Persebaya Surabaya lebih diunggulkan saat menghadapi Semen Padang FC pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion H Agus Salim, Padang, Jumat (15/5/2026) pukul 15.30 WIB. Laga ini menjadi kesempatan terakhir Kabau Sirah memberikan kemenangan kandang bagi suporternya setelah dipastikan terdegradasi ke Liga 2 musim depan.

Semen Padang FC datang dengan situasi yang tidak ideal. Tim asal Sumatera Barat itu kini terpuruk di posisi ke-17 klasemen sementara dengan koleksi 20 poin dan dipastikan gagal bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Sementara itu, Persebaya Surabaya masih menjaga konsistensi performa hingga penghujung musim. Green Force menempati posisi kelima klasemen dengan raihan 52 poin dan tetap berpeluang menutup kompetisi di papan atas.

Performa Semen Padang FC Sedang Terpuruk Semen Padang FC menjalani lima pertandingan terakhir dengan hasil yang sangat mengecewakan. Kabau Sirah selalu kalah dan gagal mencetak banyak gol dalam periode tersebut.

Mereka kalah 0-3 dari Persik Kediri, tumbang 0-1 melawan Dewa United, kalah 0-1 dari Madura United, dihajar 0-3 oleh Borneo FC, dan terakhir menyerah 0-2 saat menghadapi Persijap.

Catatan itu membuat mental pemain diprediksi sedang berada dalam tekanan besar.

Produktivitas lini depan Semen Padang FC juga menjadi sorotan. Dalam lima laga terakhir, mereka hanya mampu mencetak satu gol dan kebobolan sembilan kali.

Meski begitu, laga kandang terakhir musim ini diperkirakan tetap memunculkan motivasi tambahan bagi para pemain Kabau Sirah.

Dukungan penuh publik Stadion H Agus Salim bisa menjadi energi ekstra untuk mengakhiri musim dengan hasil lebih baik.