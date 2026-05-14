Pasuruan United Siapkan Bonus Rp 1 Miliar! 8 Tim Jatim Berlaga di 64 Besar Liga 4, Ini Daftar Pembagian Grup Piala Presiden

Pelatih Pasuruan United Bio Paulin. (Istimewa)
JawaPos.com – Drawing babak 64 besar Liga 4 Piala Presiden dilaksanakan kemarin (13/5). Ada delapan tim asal Jawa Timur yang lolos ke babak 64 besar tersebut, yakni Persepam Pamekasan, Pasuruan United, Persid Jember, Persinga Ngawi, Persikoba Kota Batu, PS Mojokerto Putra, dan Triple S Kediri.
Selain menjadi satu-satunya provinsi yang paling banyak menyumbangkan tim di Liga 4 Piala Presiden, lima perwakilan Jawa Timur juga ditunjuk menjadi tuan rumah.
Yaitu Persinga Ngawi (Stadion Ketonggo), Persikoba Kota Batu (Stadion Gelora Brantas), Pasuruan United (Stadion R. Soedarsono), Persepam Pamekasan (Stadion Gelora Ratu Pamelingan), dan Persid Jember (Jember Sport Garden).
Pelaksana Tugas Ketua PSSI Jawa Timur, Kairul Anwar, yakin tim-tim asal Jawa Timur mampu bersaing bahkan berprestasi.
"Selama ini Jawa Timur menjadi kiblat pembinaan sepak bola nasional. Kami berharap delapan tim ini bisa menunjukkan kualitasnya dan ada wakil Jatim di final," ujarnya.
Apalagi, kualitas Liga 4 Piala Gubernur Jawa Timur sebelumnya dinilai sangat baik. Sebanyak 69 peserta berpartisipasi, menjadi jumlah terbanyak dibandingkan provinsi lain. Artinya, secara pengalaman bertanding, tim-tim asal Jawa Timur sudah sangat mumpuni.
Sementara itu, Pasuruan United menatap Liga 4 Piala Presiden dengan serius. Target yang dipatok tidak main-main, yakni promosi sekaligus menjadi juara.
Skuad berjulukan Laskar Santri Mbeling itu pun sudah bergerak untuk mewujudkan target tersebut.
CEO Pasuruan United, Suryono Pane, menjelaskan bahwa persiapan tim sudah dilakukan secara maksimal. Pemusatan latihan di beberapa tempat, termasuk laga uji coba, juga telah dijalani.
"Kami sangat optimistis. Bahkan, kali ini lebih optimistis dibandingkan saat Liga 4 Piala Gubernur Jatim," tegasnya.
