Kiper Jebolan El Faza Yakin Persebaya Surabaya Menang! Misi Andhika Ramadhani Hapus Kutukan Semen Padang

JawaPos.com — Persebaya Surabaya datang ke markas Semen Padang FC dengan misi wajib menang pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion H Agus Salim, Jumat sore (15/5/2026). Di tengah jadwal padat dan recovery singkat, Green Force membawa modal kuat setelah mencatat empat clean sheet beruntun bersama kiper Andhika Ramadhani yang sedang tampil impresif.

Hasil imbang melawan Persis Solo membuat Persebaya Surabaya tidak punya banyak waktu untuk berbenah. Tim asuhan Bernardo Tavares langsung mengalihkan fokus demi menjaga peluang finis di papan atas klasemen.

Persebaya Surabaya juga membawa beban sejarah dalam lawatan kali ini. Green Force ingin memutus catatan kurang apik saat bermain di Padang yang kerap menjadi laga sulit dalam beberapa musim terakhir.

Andhika Ramadhani Jadi Tembok Kokoh Persebaya Surabaya Andhika Ramadhani sedang menikmati performa terbaiknya bersama Persebaya Surabaya musim ini. Dari 10 pertandingan, kiper jebolan internal El Faza itu sudah mengoleksi enam clean sheet dengan total 31 penyelamatan.

Statistik itu membuat lini belakang Persebaya Surabaya menjadi salah satu yang paling solid dalam beberapa laga terakhir.

Selain 31 penyelamatan, Andhika juga mencatat tiga intersep, satu sapuan, dan baru kebobolan delapan gol dari total 811 menit bermain.

Rentetan empat pertandingan tanpa kebobolan menjadi bukti kekuatan pertahanan Green Force mulai menemukan konsistensi.

Kehadiran Andhika di bawah mistar memberi rasa aman bagi lini belakang yang sebelumnya sempat tampil naik turun.

Meski tampil gemilang, Andhika menolak mendapat pujian seorang diri. Dia menilai keberhasilan menjaga clean sheet lahir dari kerja keras kolektif seluruh pemain dan staf tim.