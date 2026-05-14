Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 14 Mei 2026 | 21.07 WIB

Turnamen Sepak Bola Akar Rumput Terakbar di Indonesia! 64 Klub Liga 4 Siap Guncang Piala Presiden 2026

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan komitmen tegas melawan rasisme di sepak bola Indonesia. (PSSI)

JawaPos.com — Piala Presiden 2026 dipastikan menjadi turnamen sepak bola akar rumput terbesar di Indonesia dengan melibatkan 64 klub Liga 4 dari 38 provinsi yang akan bertanding di 16 kota mulai 30 Mei hingga 11 Juni 2026. Ketua Umum Erick Thohir menilai keikutsertaan klub dari seluruh penjuru Tanah Air membuktikan sepak bola mampu menjadi alat pemersatu bangsa sekaligus wadah pembinaan talenta muda daerah.

Turnamen edisi kedelapan ini menghadirkan atmosfer berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya karena cakupannya jauh lebih luas dan menyentuh level grassroot secara nasional.

Klub-klub yang sebelumnya hanya tampil di level daerah kini mendapat kesempatan merasakan kompetisi berskala nasional dengan sistem yang lebih kompetitif.

Drawing Piala Presiden 2026 resmi digelar pada Rabu, 13 Mei, dengan pembagian 64 klub ke dalam 16 grup mulai Grup A hingga Grup P.

Setiap grup akan memainkan pertandingan di kota berbeda sehingga atmosfer kompetisi dipastikan tersebar merata di berbagai wilayah Indonesia.

Piala Presiden 2026 Jadi Turnamen Grassroot Terbesar

Piala Presiden 2026 menjadi turnamen grassroot terbesar karena melibatkan perwakilan klub dari 38 provinsi yang selama ini aktif membangun sepak bola daerah.

Format ini membuat kompetisi tidak lagi terpusat di kota-kota besar dan membuka peluang klub kecil tampil di panggung nasional.

Sebanyak 16 kota dipilih menjadi lokasi pertandingan agar gairah sepak bola tumbuh merata dari barat hingga timur Indonesia.

Langkah tersebut juga memberi kesempatan masyarakat daerah menyaksikan langsung pertandingan kompetitif yang melibatkan klub lokal mereka.

