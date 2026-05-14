Persib Bandung Raih Lisensi AFC 2025/26, Tegaskan Standar Klub Profesional Indonesia

JawaPos.com - Persib Bandung kembali menunjukkan konsistensi sebagai salah satu klub profesional di Indonesia. Klub kebanggan Jawa Barat itu resmi mengantongi Lisensi Klub Profesional AFC untuk siklus 2025/26.

Pencapaian ini menjadi bukti bahwa Persib terus menjaga standar pengelolaan klub sesuai regulasi nasional maupun Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Club Licensing Committee Nomor 009/CL-LI/V/2026 yang ditandatangani Ketua Club Licensing Committee Essy Asiah bersama anggota Bontor Tobing dan Juninho Widjaja.

Dalam keputusan itu, Persib Bandung dinyatakan lolos dengan status granted dan berhak mengikuti kompetisi level AFC, Super League nasional, hingga Championship nasional. Keberhasilan ini sekaligus memperpanjang catatan positif Persib Bandung yang selalu lolos proses lisensi klub AFC sejak pertama kali diterapkan pada 2017.

Konsistensi tersebut memperlihatkan keseriusan manajemen dalam membangun klub dengan tata kelola yang profesional dan berkelanjutan. Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan, lisensi AFC bukan hanya sekadar memenuhi syarat administrasi kompetisi.

Menurut dia, hal itu menjadi representasi dari komitmen klub dalam menjaga kualitas organisasi secara menyeluruh. Bagi Persib Bandung, lisensi klub profesional AFC bukan sekadar pemenuhan regulasi.

”Ini adalah komitmen kami untuk terus membangun klub yang sehat, profesional, terpercaya, dan memiliki fondasi kuat untuk jangka panjang,” ujar Adhitia.

Dia menambahkan, Persib Bandung ingin terus berkembang sebagai klub modern yang tidak hanya fokus pada hasil pertandingan di lapangan. Tapi juga memperhatikan pengembangan pemain, penguatan infrastruktur, hingga pelayanan kepada Bobotoh.

Dalam proses licensing musim 2025/26, seluruh klub peserta kompetisi nasional menjalani evaluasi menyeluruh terhadap lima aspek utama. Penilaian tersebut mencakup sporting, infrastruktur, administrasi dan personel, legal, serta finansial.