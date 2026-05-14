Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 14 Mei 2026 | 20.28 WIB

Duka Mendalam Persib Bandung, Ibunda Bojan Hodak Tutup Usia Saat Tim Bersiap Hadapi Dua Laga Penentuan

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mendapat dukungan penuh dari manajemen dan pemain setelah ibundanya meninggal dunia di Kroasia. (Dok. Persib) - Image

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mendapat dukungan penuh dari manajemen dan pemain setelah ibundanya meninggal dunia di Kroasia. (Dok. Persib)

JawaPos.com — Keluarga besar Persib Bandung tengah berduka setelah Jelica Hodak, ibunda pelatih Bojan Hodak, meninggal dunia pada Rabu, 13 Mei 2026, dalam usia 86 tahun di Kroasia. Kabar duka ini datang saat tim sedang mempersiapkan dua pertandingan terakhir musim ini menghadapi PSM Makassar dan Persijap Jepara.

Kepergian Jelica Hodak menjadi kehilangan besar bagi Coach Bojan dan keluarga yang berada di Kroasia.

Seluruh elemen Persib Bandung pun menyampaikan simpati mendalam serta doa terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan.

Bagaimana Respons Persib Bandung atas Kabar Duka Ini?

Manajemen, pemain, dan ofisial tim langsung menyampaikan belasungkawa kepada Coach Bojan begitu kabar wafatnya sang ibunda diterima.

Dukungan moril diberikan agar pelatih asal Kroasia itu tetap kuat menghadapi masa sulit di tengah kompetisi yang belum berakhir.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyebut seluruh keluarga besar klub ikut merasakan kehilangan mendalam. Menurutnya, kehilangan seorang ibu menjadi duka yang sangat berat bagi siapa pun.

"Seluruh keluarga besar PERSIB turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya ibunda tercinta dari Coach Bojan Hodak. Kami memahami bahwa kehilangan seorang ibu merupakan duka yang begitu mendalam. Dalam momen penuh kehilangan ini, doa dan dukungan kami menyertai Coach Bojan serta keluarga besar agar diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan," ujar Adhitia.

Ucapan belasungkawa juga mengalir dari berbagai pihak yang mengikuti perjalanan Persib Bandung musim ini.

Dukungan tersebut menjadi bentuk solidaritas kepada Bojan Hodak yang tetap mendampingi tim meski sedang berduka.

Bojan Hodak Tetap Dampingi Persib Bandung

Di tengah kabar duka yang datang dari Kroasia, Coach Bojan dipastikan tetap bersama tim dalam persiapan akhir musim.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Rumor Persib Bandung Buyar? Bintang Persebaya Surabaya Bruno Moreira Justru Dekat Balik ke Liga Yunani - Image
Sepak Bola Indonesia

Rumor Persib Bandung Buyar? Bintang Persebaya Surabaya Bruno Moreira Justru Dekat Balik ke Liga Yunani

Kamis, 14 Mei 2026 | 16.11 WIB

3 Pemain Top Dikabarkan Jadi Bidikan Persib Bandung! Salah Satunya Bintang Persebaya Surabaya, Total Mahar Rp 22,16 Miliar - Image
Sepak Bola Indonesia

3 Pemain Top Dikabarkan Jadi Bidikan Persib Bandung! Salah Satunya Bintang Persebaya Surabaya, Total Mahar Rp 22,16 Miliar

Kamis, 14 Mei 2026 | 15.06 WIB

Persebaya Surabaya Dikabarkan Segera Pagari Bruno Moreira! Persib Bandung Kini Gigit Jari? - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Dikabarkan Segera Pagari Bruno Moreira! Persib Bandung Kini Gigit Jari?

Kamis, 14 Mei 2026 | 14.35 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

3

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

4

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

7

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

8

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

9

Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan

10

4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore