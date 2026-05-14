Duka Mendalam Persib Bandung, Ibunda Bojan Hodak Tutup Usia Saat Tim Bersiap Hadapi Dua Laga Penentuan

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mendapat dukungan penuh dari manajemen dan pemain setelah ibundanya meninggal dunia di Kroasia. (Dok. Persib)
JawaPos.com — Keluarga besar Persib Bandung tengah berduka setelah Jelica Hodak, ibunda pelatih Bojan Hodak, meninggal dunia pada Rabu, 13 Mei 2026, dalam usia 86 tahun di Kroasia. Kabar duka ini datang saat tim sedang mempersiapkan dua pertandingan terakhir musim ini menghadapi PSM Makassar dan Persijap Jepara.
Kepergian Jelica Hodak menjadi kehilangan besar bagi Coach Bojan dan keluarga yang berada di Kroasia.
Seluruh elemen Persib Bandung pun menyampaikan simpati mendalam serta doa terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan.
Manajemen, pemain, dan ofisial tim langsung menyampaikan belasungkawa kepada Coach Bojan begitu kabar wafatnya sang ibunda diterima.
Dukungan moril diberikan agar pelatih asal Kroasia itu tetap kuat menghadapi masa sulit di tengah kompetisi yang belum berakhir.
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyebut seluruh keluarga besar klub ikut merasakan kehilangan mendalam. Menurutnya, kehilangan seorang ibu menjadi duka yang sangat berat bagi siapa pun.
"Seluruh keluarga besar PERSIB turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya ibunda tercinta dari Coach Bojan Hodak. Kami memahami bahwa kehilangan seorang ibu merupakan duka yang begitu mendalam. Dalam momen penuh kehilangan ini, doa dan dukungan kami menyertai Coach Bojan serta keluarga besar agar diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan," ujar Adhitia.
Ucapan belasungkawa juga mengalir dari berbagai pihak yang mengikuti perjalanan Persib Bandung musim ini.
Dukungan tersebut menjadi bentuk solidaritas kepada Bojan Hodak yang tetap mendampingi tim meski sedang berduka.
Di tengah kabar duka yang datang dari Kroasia, Coach Bojan dipastikan tetap bersama tim dalam persiapan akhir musim.
