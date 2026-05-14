Andre Rizal Hanafi
Jumat, 15 Mei 2026 | 05.51 WIB

Jelang Lawan PSM, Marc Klok Pastikan Persib Tak Gentar meski Hadapi Perjalanan Berat

Kapten Persib Marc Klok (kanan). (Dok. Persib)

JawaPos.com - Kapten Persib Bandung Marc Klok menegaskan, timnya siap berjuang maksimal dalam dua pertandingan terakhir Super League 2025/26. Maung Bandung masih memiliki peluang besar untuk mengamankan gelar juara musim ini dan bertekad menyapu bersih sisa laga.

Dua pertandingan super league yang akan dijalani Persib adalah menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5). Maung Bandung menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu (23/5).

Jelang laga tandang melawan PSM, Persib harus menghadapi perjalanan panjang menuju Parepare. Setelah tiba di Makassar melalui jalur udara, skuad Persib masih harus melanjutkan perjalanan darat sekitar tiga jam menuju lokasi pertandingan.

Klok memastikan kondisi tersebut tidak akan mengurangi semangat tim. ”Saya tahu Parepare cukup jauh. Kami mungkin stay di Makassar dulu agar lebih optimal tapi ya memang begitu. Apapun yang ada di depan kami, kami akan hadapi,” ujar Klok, Kamis (14/5) dikutip dari persib.co.id.

Gelandang naturalisasi itu mengatakan, seluruh pemain memahami pentingnya dua laga terakhir musim ini. Karena itu, Persib berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin demi meraih hasil maksimal.

Menurut Klok, motivasi pemain saat ini sedang berada di level terbaik. Dia menyebut seluruh tim sadar bahwa poin penuh sangat dibutuhkan untuk menjaga peluang meraih trofi juara Super League musim ini.

”Kami tahu apa yang sedang kami perjuangkan. Seberapa besar effort yang harus kita keluarkan untuk lawan Makassar, kita siapkan semaksimal mungkin dengan mentalitas yang sangat kuat. Semoga kami bisa ambil apa yang harus kami ambil,” tutur Marc Klok.

Namun, Persib juga harus menghadapi sejumlah kendala penting jelang laga kontra PSM. Tim asuhan Bojan Hodak itu dipastikan tidak akan didampingi sang pelatih di sisi lapangan.

Selain itu, dua pemain asing andalan, Federico Barba dan Luciano Guaycochea, juga absen akibat hukuman akumulasi kartu kuning. Meski kehilangan beberapa sosok penting, Persib tetap optimistis mampu membawa pulang poin dari Parepare.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
