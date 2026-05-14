Perburuan Gelar Makin Seru! Jadwal Lengkap BRI Super League 15-17 Mei 2026

Skuad Persib Bandung. (instagram @persib)
JawaPos.com - Kompetisi BRI Super League 2025/2026 memasuki fase paling menentukan. Pekan ke-33 yang digelar pada 15 hingga 17 Mei 2026 dipastikan menjadi momen krusial bagi banyak tim, baik yang sedang berburu gelar juara maupun yang berjuang menghindari degradasi.
Persaingan di papan atas masih berlangsung sangat ketat. Persib Bandung dan Borneo FC terus bersaing hingga pekan-pekan terakhir demi mengamankan posisi terbaik di klasemen sementara.
Kedua tim sama-sama menjaga peluang juara tetap hidup setelah meraih hasil penting pada pertandingan sebelumnya.
Situasi serupa juga terjadi di papan bawah. Persis Solo dan Madura United masih harus bekerja keras untuk menjauh dari zona merah.
Setiap poin menjadi sangat berharga karena kompetisi hanya menyisakan sedikit pertandingan lagi sebelum musim berakhir.
Pekan ke-33 akan dibuka pada Jumat, 15 Mei 2026, dengan dua pertandingan menarik. Semen Padang dijadwalkan menjamu Persebaya Surabaya pada pukul 15.30 WIB.
Laga ini diprediksi berjalan sengit karena Persebaya masih membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen akhir musim.
Pada malam harinya, PSBS Biak akan menghadapi Arema FC pukul 19.00 WIB. Duel ini juga menjadi perhatian karena kedua tim sama-sama ingin menutup musim dengan hasil positif.
Memasuki Sabtu, 16 Mei 2026, pertandingan tak kalah menarik akan tersaji. Persik Kediri bakal menjamu Persija Jakarta dalam laga yang disiarkan langsung Indosiar dan Vidio.
