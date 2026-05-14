Resmi Dilepas DPMM FC! Ramadhan Sananta Makin Dekat ke Persebaya Surabaya?

Ramadhan Sananta resmi dilepas DPMM FC setelah mencatat empat gol dan dua assist musim ini. (DPMM FC)
JawaPos.com — Pemain Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta resmi dilepas DPMM FC pada Rabu (13/5/2026) setelah menjalani satu musim di Liga Malaysia bersama klub asal Brunei Darussalam tersebut. Kabar ini langsung memunculkan rumor kepindahan sang striker ke Persebaya Surabaya yang kini ditangani mantan pelatihnya di PSM Makassar, Bernardo Tavares.
Keputusan DPMM FC melepas Sananta diumumkan melalui laman resmi klub bersamaan dengan dua nama lain, yakni kiper asal Brasil Michel Americo dan pemain senior Najib Tarif.
Klub memastikan daftar pemain yang dilepas masih bisa bertambah dalam waktu dekat.
“DPMM FC melepas Ramadhan Sananta, dan akan melepas kiper asal Brasil Michel Americo dan Najib Tarif. Pelepasan pemain lainnya akan menyusul,” tulis DPMM FC dalam pernyataan resminya.
Meski resmi berpisah, DPMM FC tetap memberikan apresiasi tinggi kepada Ramadhan Sananta yang baru berusia 23 tahun.
Klub bahkan membuka peluang untuk kembali merekrut striker Timnas Indonesia tersebut di masa mendatang jika performanya terus berkembang.
DPMM menilai Sananta masih memiliki potensi besar untuk menjadi penyerang yang lebih matang dalam beberapa tahun ke depan. Faktor usia muda menjadi alasan klub tak sepenuhnya menutup pintu untuk reuni di masa mendatang.
“Klub mengucapkan terima kasih atas jasanya kepada DPMM FC, dan mungkin di masa depan, DPMM akan terus melihat perkembangannya bermain di tempat lain,” tulis DPMM FC.
Sepanjang musim 2025/2026, Sananta tampil dalam 27 pertandingan kompetisi domestik bersama DPMM FC. Berdasarkan data Transfermarkt, mantan striker Persis Solo itu mencatat empat gol dan dua assist.
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
