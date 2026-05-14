Legiun PSM Makassar Dibajak Raksasa Super League! Rumor Persebaya Surabaya Paling Agresif Berburu Pemain

Bek PSM Makassar Aloisio Soares. (Dok. PSM Makassar)
JawaPos.com — PSM Makassar terancam kehilangan tujuh pemain penting pada bursa transfer musim depan setelah Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, Persib Bandung, hingga Bali United mulai bergerak memburu bintang Juku Eja. Situasi ini muncul di tengah performa PSM Makassar yang kurang stabil sepanjang musim 2025/2026 sehingga banyak pemain inti mulai dikaitkan dengan klub rival.
Persebaya Surabaya menjadi klub paling agresif karena dikabarkan membidik enam nama sekaligus dari skuad PSM Makassar.
Sementara Persija Jakarta dan Persib Bandung ikut memanaskan persaingan transfer dengan manuver cepat demi mengamankan pemain incaran sebelum kontrak mereka habis.
Mayoritas pemain PSM Makassar yang diburu klub rival memiliki kontrak yang segera habis pada pertengahan 2026 sehingga bisa direkrut dengan skema bebas transfer.
Kondisi itu membuat Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, Persib Bandung, dan Bali United mulai melakukan penjajakan lebih awal.
Salah satu nama paling panas ialah Aloisio Neto yang kini masuk radar tiga klub besar sekaligus. Bek asal Brasil tersebut masih menjadi pilar utama lini belakang PSM Makassar dengan catatan 23 pertandingan, 1 gol, dan 1 assist musim ini.
Akun fanbase PSM Makassar, @highlight_psm, menyebut Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, dan Bali United kini sama-sama memburu tanda tangan Aloisio Neto.
"ALOISIO NETO MASUK RADAR TIGA TIM BESAR SUPER LEAGUE. Bek asal Brasil, Aloisio Neto yang masih memiliki kontrak di PSM Makassar hingga akhir musim 2025/26. Tetapi sudah berhembus ada tiga tim besar Super League yang ingin merekrutnya untuk kompetisi musim depan. Tiga tim besar tersebut yakni Persebaya Surabaya, Bali United dan Persija Jakarta," tulis @highlight_psm, Rabu (25/3/2026).
Kontrak sang pemain bakal habis pada 30 Juni 2026 sehingga peluang hengkang terbuka sangat lebar.
