Rekap 5 Rumor Transfer Persebaya Surabaya! Total Maharnya Bisa Tembus Rp 15,77 Miliar

JawaPos.com — Persebaya Surabaya bergerak agresif memburu lima pemain incaran demi target juara Super League 2026/2027 sebelum perayaan 100 tahun klub pada 18 Juni 2027. Total nilai pasar lima pemain yang masuk radar Green Force bahkan mencapai Rp 15,77 miliar dengan nama Ramadhan Sananta jadi sorotan utama.

Ambisi besar itu membuat manajemen Persebaya Surabaya mulai tancap gas sebelum bursa transfer awal musim resmi dibuka.

Sejumlah pemain yang dikaitkan mayoritas punya hubungan dengan pelatih Bernardo Tavares maupun skema permainan yang diinginkan tim musim depan.

Siapa Saja 5 Pemain yang Masuk Radar Persebaya Surabaya? Persebaya Surabaya dikabarkan membidik lima nama sekaligus untuk memperkuat skuad musim depan. Kelima pemain itu ialah Marselino Ferdinan, Ramadhan Sananta, Victor Dethan, Syahrul Lasinari, dan Mufli Hidayat.

Akun sepak bola Indonesia @soccer__app membocorkan total nilai pasar lima pemain tersebut mencapai Rp 15,77 miliar. Rinciannya Marselino Ferdinan senilai Rp 1,74 miliar, Ramadhan Sananta Rp 4,78 miliar, Victor Dethan Rp 3,91 miliar, Syahrul Lasinari Rp 4,48 miliar, serta Mufli Hidayat Rp 869,08 juta.

“Pergerakan agresif ditunjukkan Persebaya Surabaya menatap musim 2026/2027. Demi merealisasikan ambisi juara sebelum usia 1 abad, manajemen mulai membidik sejumlah pemain yang familiar dengan skema Bernardo Tavares,” tulis @soccer__app.

Langkah agresif itu tidak lepas dari target besar manajemen menghadirkan trofi sebelum klub genap berusia satu abad. Karena itu, Persebaya Surabaya mulai fokus membangun skuad kompetitif sejak awal jendela transfer.

Mengapa Ramadhan Sananta Jadi Transfer Paling Ditunggu? Nama Ramadhan Sananta menjadi rumor paling panas dalam daftar incaran Persebaya Surabaya musim depan. Bomber Timnas Indonesia itu disebut sudah mencapai kata sepakat untuk bergabung bersama Green Force.