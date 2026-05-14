Rekap 5 Rumor Transfer Persebaya Surabaya! Total Maharnya Bisa Tembus Rp 15,77 Miliar

Ramadhan Sananta saat membela DPMM FC pada musim 20252026. Striker Timnas Indonesia itu kembali dirumorkan masuk radar Persebaya Surabaya. (Instagram @m.ramadhansn)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya bergerak agresif memburu lima pemain incaran demi target juara Super League 2026/2027 sebelum perayaan 100 tahun klub pada 18 Juni 2027. Total nilai pasar lima pemain yang masuk radar Green Force bahkan mencapai Rp 15,77 miliar dengan nama Ramadhan Sananta jadi sorotan utama.
Ambisi besar itu membuat manajemen Persebaya Surabaya mulai tancap gas sebelum bursa transfer awal musim resmi dibuka.
Sejumlah pemain yang dikaitkan mayoritas punya hubungan dengan pelatih Bernardo Tavares maupun skema permainan yang diinginkan tim musim depan.
Baca Juga:Dibuang Persebaya Surabaya! Dicky Kurniawan Malah Jadi Pahlawan Persijap Jepara Keluar dari Neraka Degradasi
Persebaya Surabaya dikabarkan membidik lima nama sekaligus untuk memperkuat skuad musim depan. Kelima pemain itu ialah Marselino Ferdinan, Ramadhan Sananta, Victor Dethan, Syahrul Lasinari, dan Mufli Hidayat.
Akun sepak bola Indonesia @soccer__app membocorkan total nilai pasar lima pemain tersebut mencapai Rp 15,77 miliar. Rinciannya Marselino Ferdinan senilai Rp 1,74 miliar, Ramadhan Sananta Rp 4,78 miliar, Victor Dethan Rp 3,91 miliar, Syahrul Lasinari Rp 4,48 miliar, serta Mufli Hidayat Rp 869,08 juta.
“Pergerakan agresif ditunjukkan Persebaya Surabaya menatap musim 2026/2027. Demi merealisasikan ambisi juara sebelum usia 1 abad, manajemen mulai membidik sejumlah pemain yang familiar dengan skema Bernardo Tavares,” tulis @soccer__app.
Langkah agresif itu tidak lepas dari target besar manajemen menghadirkan trofi sebelum klub genap berusia satu abad. Karena itu, Persebaya Surabaya mulai fokus membangun skuad kompetitif sejak awal jendela transfer.
Nama Ramadhan Sananta menjadi rumor paling panas dalam daftar incaran Persebaya Surabaya musim depan. Bomber Timnas Indonesia itu disebut sudah mencapai kata sepakat untuk bergabung bersama Green Force.
Kabar tersebut dibongkar akun sepak bola Indonesia @gosball pada Kamis (14/5/2026). Dalam unggahannya, akun itu menyebut Ramadhan Sananta dan Syahrul Lasinari bakal merapat ke Persebaya Surabaya.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat