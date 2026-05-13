Ramadhan Sananta Resmi Dilepas DPMM FC, Merapat ke Persebaya Surabaya?

Ramadhan Sananta resmi dilepas DPMM FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Klub Brunei Darussalam yang berkiprah di Liga Malaysia, DPMM FC, resmi melepas Ramadhan Sananta. DPMM FC menyampaikan kabar tersebut lewat pernyataan resminya. Tidak hanya Ramadhan Sananta, ada dua pemain lain juga dilepas yakni Michael Americo dan Najib Tarif.
”DPMM FC resmi melepas Ramadhan Sananta, serta akan berpisah dengan kiper asal Brasil Michel Americo dan Najib Tarif. Klub juga dikabarkan masih akan melepas beberapa pemain lainnya dalam waktu dekat,” tulis DPMM FC dalam laman resminya, Rabu (13/5).
Petualangan Ramadhan Sananta bersama DPMM FC terbilang cukup singkat. Striker berusia 23 tahun itu baru bergabung pada awal musim lalu, 1 Juli 2025.
Performa Sananta bersama DPMM FC terbilang cukup oke. Eks pemain PSM Makassar itu tercatat mengemas total empat gol dan dua assist dari 27 penampilan di semua kompetisi.
DPMM FC menyampaikan terima kasih kepada Sananta atas kontribusinya tersebut. Mereka mengungkapkan tidak menutup peluang untuk kembali merekrut bomber asal Indonesia itu pada masa mendatang.
”DPMM FC pun menyampaikan terima kasih atas kontribusinya dan akan terus memantau perkembangan sang pemain di klub lain,” tutur DPMM FC.
”Klub membuka peluang untuk kembali merekrut Sananta di masa depan, mengingat usianya masih muda dan dinilai masih bisa berkembang lebih jauh,” tambah DPMM FC.
Dalam pernyataan resminya, Sananta disebut telah kembali ke Indonesia. Situasi tersebut seolah menjadi salah satu tanda bahwa ada kemungkinan striker berusia 23 tahun itu akan melanjutkan karirnya di Tanah Air.
Teka-teki pelabuhan baru pemain berlabel Timnas Indonesia itu pun kini menjadi tanda tanya besar. Nah, belakangan, nama Sananta sangat santer dikaitkan dengan Persebaya Surabaya. Bahkan menurut laporan yang beredar liar di media sosial, pemain berlabel Timnas Indonesia itu masuk dalam radar Green Force, julukan Persebaya Surabaya.
