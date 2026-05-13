Rumor Transfer Persebaya Surabaya Kepincut Ramadhan Sananta? Sinyal Reuni dengan Bernardo Tavares Kian Menguat

Ramadhan Sananta saat membela DPMM FC pada musim 20252026. Striker Timnas Indonesia itu kembali dirumorkan masuk radar Persebaya Surabaya. (Instagram @m.ramadhansn)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya kembali dikaitkan dengan striker Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta, untuk menghadapi musim 2026/2027. Rumor itu kembali mencuat pada Rabu, 13 Mei 2026, setelah akun sepak bola Tanah Air @fabrizioasia_ menyebut Green Force serius memantau peluang mendatangkan penyerang milik DPMM FC tersebut.
Kabar ketertarikan Persebaya Surabaya terhadap Ramadhan Sananta sebenarnya bukan isu baru di bursa transfer.
Rumor itu sudah beredar sejak akhir April 2026 dan terus menjadi pembahasan hangat di kalangan suporter Green Force.
Akun Instagram @fabrizioasia_ pada 29 April 2026 sempat mengunggah kabar Persebaya Surabaya sedang memantau beberapa pemain Timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri.
Salah satu nama yang disebut secara spesifik ialah Ramadhan Sananta.
“Breaking News // PERSEBAYA SURABAYA Sedang Memantau Pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Luar Negeri, Salah satunya Ramadhan Sananta,” tulis akun tersebut.
Unggahan itu langsung memantik antusiasme suporter karena Green Force memang tengah membutuhkan tambahan striker tajam.
Peluang Persebaya Surabaya merekrut Ramadhan Sananta cukup terbuka karena situasi kontrak sang pemain bersama DPMM FC belum jelas.
Striker berusia 23 tahun itu hanya dikontrak semusim oleh klub asal Brunei Darussalam tersebut.
Ramadhan Sananta bergabung dengan DPMM FC pada awal musim 2025/2026 usai meninggalkan Persis Solo dengan status bebas transfer. Selama semusim membela DPMM FC, performanya memang belum terlalu meledak.
