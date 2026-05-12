Rumor Transfer Super League: Persebaya Surabaya Sepakat Datangkan 3 Pemain Baru

Persebaya Surabaya dirumorkan sepakat datangkan tiga pemain baru. (Persebaya Surabaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya masih menyisakan dua pertandingan di Super League musim ini. Namun, memperkuat skuad untuk musim depan sudah dimulai.
Di sosial media beredar kabar bahwa sudah ada beberapa pemain yang sepakat bermain untuk bermain di Persebaya musim depan. Bahkan, diprediksi ada pemain yang akan didatangkan lagi.
"Persebaya Surabaya dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan satu hingga tiga pemain baru untuk musim depan," tulis @stats_rawon yang dikutip dari kanal Instagram @onlinepersebaya. Akun tersebut berharap pemain yang didatangkan punya kualitas.
Saat memasuki putaran kedua dan menjelang akhir musim, Persebaya selalu dikaitkan dengan beberapa pemain. Pemain-pemain yang dirumorkan memiliki kesamaan, yaitu pernah dilatih Bernardo Tavares.
Ramadhan Sananta menjadi nama pemain yang sejak putaran kedua Super League selalu dikaitkan dengan Persebaya. Namun, penyerang Timnas Indonesia tersebut tidak bergabung bersama Persebaya di musim ini dan tetap bermain untuk DPMM FC.
Melansir Transfermarkt, kontrak Ramadhan Sananta bakal berakhir 30 Juni 2026. Melihat hal tersebut, peluang Persebaya untuk mendatangkannya bisa kembali terbuka.
Yuran Fernandes, bek PSM Makassar selalu dirumorkan mendekat ke Persebaya yang melansir kanal Instagram Gossindo. Kapten PSM tersebut sedang memasuki masa habis kontrak pada 31 Mei 2026 nanti.
Selain itu, Victor Dethan juga sering dirumorkan ke Persebaya ditengah masa kontraknya yang habis pada 31 Mei 2026. Namun, Green Force harus bersaing dengan Persija Jakarta untuk merekrutnya.
Pemain terakhir yang rumornya masih hangat untuk bergabung dengan Persebaya musim depan adalah Mufli Hidayat. Bek muda 30 tahun tersebut memang akan habis kontrak pada 31 Mei 2026.
