Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 14 Mei 2026 | 19.30 WIB

Dibuang Persebaya Surabaya! Dicky Kurniawan Malah Jadi Pahlawan Persijap Jepara Keluar dari Neraka Degradasi

Dicky Kurniawan merayakan gol bersama pemain Persijap Jepara usai membawa timnya lolos dari ancaman degradasi Super League 20252026. (Persijap)

JawaPos.com — Persijap Jepara memastikan bertahan di Super League 2025/2026 usai menghajar Persita Tangerang 3-0 di Banten International Stadium, Minggu (10/5/2026). Kemenangan penting itu membuat Laskar Kalinyamat mengoleksi 34 poin dan aman dari ancaman degradasi, dengan Dicky Kurniawan tampil sebagai pahlawan lewat satu gol dan performa impresif sepanjang laga.

Perjuangan Persijap Jepara musim ini memang tidak mudah sejak awal kompetisi. Tim asal Jawa Tengah itu sempat berkutat di papan bawah dan terus dibayangi ancaman turun kasta hingga memasuki pekan-pekan akhir musim.

Namun kemenangan telak atas Persita Tangerang menjadi titik balik paling menentukan. Tambahan tiga poin membuat Persijap Jepara kini berada di peringkat ke-13 klasemen sementara Super League 2025/2026.

Dengan hanya dua pertandingan tersisa, raihan 34 poin milik Persijap Jepara sudah tak bisa lagi dikejar Persis Solo dalam hitungan head to head.

Meski Persis Solo berpotensi menyamai poin menjadi 34 jika menang di dua laga terakhir, Laskar Sambernyawa kalah rekor pertemuan dari Persijap.

Bagaimana Dicky Kurniawan Jadi Penentu Keselamatan Persijap Jepara?

Dicky Kurniawan menjadi salah satu sosok paling menonjol dalam kemenangan krusial itu.

Pemain yang pernah memperkuat Persebaya Surabaya tersebut bahkan terpilih sebagai Player of The Match setelah tampil dominan sepanjang pertandingan.

Gol pembuka Persijap Jepara lahir dari aksi cerdik Dicky pada menit ke-25. Pemain berusia 28 tahun itu mampu memanfaatkan celah pertahanan Persita Tangerang dan membawa timnya unggul 1-0 di babak pertama.

Momentum tersebut membuat mental pemain Persijap Jepara semakin meningkat. Tim asuhan mereka tampil lebih percaya diri dan agresif saat memasuki babak kedua.

“Alhamdulillah kita dikasih kemenangan (atas Persita) dan akhirnya memastikan lolos dari degradasi,” ucap Dicky Kurniawan usai pertandingan.

