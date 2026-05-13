Underdog di Grup Maut! Menakar Peluang Timnas Indonesia di Piala Asia 2027

Ole Romeny dan Marselino Ferdinan bertahan di Oxford United. (Dok. Ole Romeny)
JawaPos.com - Timnas Indonesia tergabung dalam grup maut di Piala Asia 2027. Lantas, bagaimana peluang Skuad Garuda dalam ajang bergengsi se-Asia tersebut?
Timnas Indonesia tergabung dalam grup neraka berdasarkan hasil undian yang berlangsung di Arab Saudi pada Sabtu (9/5) lalu. Skuad Garuda berada di Grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand.
Bisa dikatakan, Timnas Indonesia berstatus underdog dalam grup tersebut karena punya ranking FIFA rendah di posisi ke-122. Sementara Jepang peringkat ke-18, Qatar ke-55, dan Thailand ke-93.
Jika melihat situasi yang ada, Jepang bisa dibilang menjadi lawan terberat Timnas Indonesia. Nah, Skuad Garuda wajib mencuri kemenangan menghadapi Qatar dan Thailand demi menghidupkan asa lolos ke fase gugur alias babak 16 besar.
Pengamat sepak bola nasional, Kesit Budi Handoyo, meyakini bahwa Timnas Indonesia bisa bersaing melawan Qatar dan Thailand. Untuk melawan Jepang, walaupun di sepak bola tidak ada yang mustahil, agaknya peluang Skuad Garuda untuk menang cukup berat.
“Paling tidak kalau di persaingan grup F, ya menghadapi Qatar, menghadapi Thailand, harusnya sih Indonesia masih berani untuk bersainglah begitu ya,” kata Kesit kepada JawaPos.com, Rabu (13/5/2026).
"Kalau lawan Jepang, ya kita tahulah bagaimana Jepang ya. Japan is Japan. Mereka tim yang sangat-sangat kuat. Tapi kalau untuk menghadapi Qatar dan Thailand, seharusnya sih kita masih berani lah bersaing,” sambungnya.
Jika bisa mengemas enam poin dengan menumbangkan Qatar dan Thailand, maka peluang Timnas Indonesia cukup terbuka untuk lolos ke babak 16 besar. Setidaknya, Skuad Garuda bisa lolos sebagai runner-up ataupun peringkat ketiga terbaik. Asalkan jangan kalah terlalu telak melawan Jepang.
Sebagaimana diketahui, terdapat 24 tim konstestan yang dibagi ke dalam enam grup berisikan masing-masing empat tim. Dua tim teratas otomatis lolos ke babak 16 besar. Kuota babak 16 besar pun akan digenapi oleh oleh empat tim peringkat ketiga terbaik dari keseluruhan grup.
Dengan demikian, Timnas Indonesia punya peluang terbuka untuk lolos ke babak 16 besar seperti pada edisi Piala Asia 2023. Di mana, Skuad Garuda era Shin Tae-yong mencetak sejarah baru dengan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya.
