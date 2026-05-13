John Herdman Dilaporkan Siapkan 5 Pemain Naturalisasi Baru untuk Timnas Indonesia demi Piala Asia 2027

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dilaporkan telah menyiapkan lima pemain naturalisasi baru untuk proyeksi Piala Asia 2027. Kabar tersebut diungkapkan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Hukum Noor Korompot.

”Hallo sahabat Timnas yang cinta sepak bola Indonesia. Ada kabar terbaru, pelatih timnas Indonesia John Herdman melist lima pemain baru keturunan masuk dalam list menjelang Piala Asia 2027,” tulis Noor Korompot dalam akun instagramnya @noorkorompotalks, dipetik Rabu (13/5).

Meski demikian, Noor Korompot belum mengungkap siapa kelima pemain timnas Indonesia yang masuk radar pelatih John Herdman. Satu yang pasti, kata dia, Ketum PSSI Erick Thohir membenarkan kabar terkait lima pemain keturunan tersebut.

”Siapa lima pemain ini? Tunggu ya. Kabar ini dibenarkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Katanya, semua akan segera dipersiapkan,” ujar Noor Korompot.

Kelima calon pemain naturalisasi tersebut disiapkan karena Timnas Indonesia memiliki beberapa agenda penting, yang mana puncaknya adalah Piala Asia 2027. Karena itu, proses kelima pemain tersebut diharapkan berjalan lancar sehingga dapat segera bergabung dengan Skuad Garuda.

”Mengingat dalam persiapan menjelang Piala Asia Januari 2027 Timnas akan menghadapi beberapa event penting dan semoga lima pemain tersebut sudah dapat bergabung,” terang Noor Korompot.

Timnas Indonesia memang akan melakoni banyak agenda penting, mulai dari Piala AFF 2026, FIFA ASEAN Cup 2026, dan Piala Asia 2027. Agenda paling krusial bisa dikatakan adalah Piala Asia 2027.

Terlebih, Timnas Indonesia masuk dalam grup neraka di Piala Asia 2027. Skuad Garuda tergabung di Grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Maka itu, tak ayal jika Indonesia ingin memperkuat kedalaman skuadnya dengan menghadirkan wajah-wajah baru.