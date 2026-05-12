Jadwal dan Siaran Langsung Piala Asia U-17 2026! Duel Menentukan Timnas Indonesia kontra Jepang

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 masih memiliki harapan menuju perempat final Piala Asia U-17 2026. Syaratnya, mereka harus bisa menang meyakinkan atas Jepang U-17 di laga terakhir penyisihan Grup B Piala Asia U-17 di Stadion King Abdullah Sport City Training Stadium, Selasa (12/5) pukul 19.00 setempat atau 23.00 WIB.

Kemenangan wajib diperoleh skuad Garuda Muda karena Matthew Baker dkk saat ini masih tercecer di posisi ketiga dengan tiga poin, kalah head-to-head dan agresivitas gol dari Qatar selaku runner-up meski memiliki poin sama dengan Indonesia (3).

Selain itu, Garuda Muda juga masih bergantung dengan hasil pertandingan lain, di mana Qatar akan menghadapi Tiongkok di waktu yang sama. Jika ingin Indonesia lolos, maka kita berharap Tiongkok dapat mengalahkan Qatar di pertandingan tersebut.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, mengharapkan timnya bermain sesuai karakter sendiri saat menghadapi Jepang.

Legenda timnas Indonesia itu tak menepis lawat kuat kontra Jepang, apalagi Negeri Sakura itu belum terkalahkan di fase grup Piala Asia U-17 2026. Mereka berhasil menang atas Qatar dan Tiongkok sebelumnya.

Siaran Langsung Televisi Pencinta sepak bola Indonesia dapat memberikan dukungan langsung perjuangan Matthew Baker dkk lewat siaran langsung yang dapat disaksikan di RCTI pukul 23.00 WIB.

Pasalnya, lolos ke perempat final akan menjamin langkah Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia U-17 2026 di Qatar.