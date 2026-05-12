Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Edi Yulianto
Rabu, 13 Mei 2026 | 00.23 WIB

Jadwal dan Siaran Langsung Piala Asia U-17 2026! Duel Menentukan Timnas Indonesia kontra Jepang

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto. (Umarul Faruq/Antara) - Image

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto. (Umarul Faruq/Antara)

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 masih memiliki harapan menuju perempat final Piala Asia U-17 2026. Syaratnya, mereka harus bisa menang meyakinkan atas Jepang U-17 di laga terakhir penyisihan Grup B Piala Asia U-17 di Stadion King Abdullah Sport City Training Stadium, Selasa (12/5) pukul 19.00 setempat atau 23.00 WIB.

Kemenangan wajib diperoleh skuad Garuda Muda karena Matthew Baker dkk saat ini masih tercecer di posisi ketiga dengan tiga poin, kalah head-to-head dan agresivitas gol dari Qatar selaku runner-up meski memiliki poin sama dengan Indonesia (3).

Selain itu, Garuda Muda juga masih bergantung dengan hasil pertandingan lain, di mana Qatar akan menghadapi Tiongkok di waktu yang sama. Jika ingin Indonesia lolos, maka kita berharap Tiongkok dapat mengalahkan Qatar di pertandingan tersebut.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, mengharapkan timnya bermain sesuai karakter sendiri saat menghadapi Jepang.

Legenda timnas Indonesia itu tak menepis lawat kuat kontra Jepang, apalagi Negeri Sakura itu belum terkalahkan di fase grup Piala Asia U-17 2026. Mereka berhasil menang atas Qatar dan Tiongkok sebelumnya.

Siaran Langsung Televisi

Pencinta sepak bola Indonesia dapat memberikan dukungan langsung perjuangan Matthew Baker dkk lewat siaran langsung yang dapat disaksikan di RCTI pukul 23.00 WIB.

Dukungan dan doa terbaik sangat dibutuhkan agar Garuda Muda dapat lolos ke putaran selanjutnya.

Pasalnya, lolos ke perempat final akan menjamin langkah Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia U-17 2026 di Qatar.

Klasemen Grup B

1. Jepang 6 Poin

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Jumpa Timnas Indonesia di Piala Asia 2027, Pelatih Thailand Beri Pujian: Mereka Semakin Berkembang! - Image
Sepak Bola Indonesia

Jumpa Timnas Indonesia di Piala Asia 2027, Pelatih Thailand Beri Pujian: Mereka Semakin Berkembang!

Selasa, 12 Mei 2026 | 20.13 WIB

Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-17 ke Piala Dunia 2026, Jepang Jadi Penentu Nasib Garuda Muda - Image
Sepak Bola Indonesia

Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-17 ke Piala Dunia 2026, Jepang Jadi Penentu Nasib Garuda Muda

Selasa, 12 Mei 2026 | 04.53 WIB

Jadwal dan Link Live Streaming Piala Asia U-17 2026, Misi Berat Timnas Indonesia U-17 Hadapi Jepang - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal dan Link Live Streaming Piala Asia U-17 2026, Misi Berat Timnas Indonesia U-17 Hadapi Jepang

Selasa, 12 Mei 2026 | 03.18 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

4

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga

7

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

8

Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026

9

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

10

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore