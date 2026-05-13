Persib Bandung Diminta Waspadai PSM Makassar, Umuh: Dua Laga Ini Harga Mati

JawaPos.com - Persib Bandung diminta tetap fokus penuh menghadapi dua pertandingan terakhir musim ini. Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar menegaskan, laga kontra PSM Makassar dan Persijap Jepara menjadi penentu dalam perburuan gelar juara musim 2026.

Persib Bandung dijadwalkan menghadapi PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5). Setelah itu, Maung Bandung akan menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu (23/5).

Menjelang laga penting tersebut, Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar meminta seluruh pemain menjaga konsentrasi dan tidak terlena dengan posisi lawan di papan klasemen. Meski PSM saat ini berada di papan bawah, ia menilai tim asal Makassar itu tetap punya potensi besar menyulitkan Persib Bandung.

Menurut Umuh, pertandingan melawan PSM menjadi salah satu laga paling krusial musim ini. Jika mampu membawa pulang kemenangan dari Parepare, peluang Persib Bandung untuk mengunci gelar juara akan semakin terbuka lebar.

”Dua pertandingan ini harga mati harus menang. Kalau dengan Makassar sekarang menang, insyaallah kita 90 persen jadi juara,” ujar Umuh dikutip dari persib.co.id.

Dia menilai atmosfer pertandingan melawan Persib Bandung selalu berbeda bagi lawan-lawannya. Karena itu, Umuh tidak ingin para pemain kehilangan fokus hanya karena melihat posisi klasemen lawan.

Pria yang sudah lama menjadi bagian penting Persib Bandung itu menegaskan bahwa setiap tim selalu memiliki motivasi berlipat ketika menghadapi Maung Bandung. Situasi tersebut membuat pertandingan dipastikan tidak akan berjalan mudah.

”Kalau sudah melawan Persib Bandung, siapa pun suka menyulitkan,” kata Umuh Muchtar.