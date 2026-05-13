Persib Bandung Diminta Waspadai PSM Makassar, Umuh: Dua Laga Ini Harga Mati

Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung diminta tetap fokus penuh menghadapi dua pertandingan terakhir musim ini. Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar menegaskan, laga kontra PSM Makassar dan Persijap Jepara menjadi penentu dalam perburuan gelar juara musim 2026.
Persib Bandung dijadwalkan menghadapi PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5). Setelah itu, Maung Bandung akan menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu (23/5).
Menjelang laga penting tersebut, Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar meminta seluruh pemain menjaga konsentrasi dan tidak terlena dengan posisi lawan di papan klasemen. Meski PSM saat ini berada di papan bawah, ia menilai tim asal Makassar itu tetap punya potensi besar menyulitkan Persib Bandung.
Menurut Umuh, pertandingan melawan PSM menjadi salah satu laga paling krusial musim ini. Jika mampu membawa pulang kemenangan dari Parepare, peluang Persib Bandung untuk mengunci gelar juara akan semakin terbuka lebar.
”Dua pertandingan ini harga mati harus menang. Kalau dengan Makassar sekarang menang, insyaallah kita 90 persen jadi juara,” ujar Umuh dikutip dari persib.co.id.
Dia menilai atmosfer pertandingan melawan Persib Bandung selalu berbeda bagi lawan-lawannya. Karena itu, Umuh tidak ingin para pemain kehilangan fokus hanya karena melihat posisi klasemen lawan.
Baca Juga:Setelah Lama Menepi, Dedi Kusnandar Siap Bantu Persib Bandung Pertahankan Gelar Juara Liga
Pria yang sudah lama menjadi bagian penting Persib Bandung itu menegaskan bahwa setiap tim selalu memiliki motivasi berlipat ketika menghadapi Maung Bandung. Situasi tersebut membuat pertandingan dipastikan tidak akan berjalan mudah.
”Kalau sudah melawan Persib Bandung, siapa pun suka menyulitkan,” kata Umuh Muchtar.
Umuh juga mengaku terus mengingatkan pelatih Bojan Hodak agar menjaga mental dan kesiapan pemain menjelang dua laga terakhir musim ini. Dia berharap seluruh pemain tampil serius sejak menit awal dan tidak kehilangan konsentrasi selama pertandingan berlangsung.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat