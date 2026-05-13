AFC Hukum Berat Persib Bandung Buntut Insiden Lawan Ratchaburi FC: Denda Rp 3,5 Miliar dan Laga Tanpa Penonton

JawaPos.com - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menjatuhkan hukuman berat kepada Persib Bandung buntut dari insiden melawan Ratchaburi FC pada laga AFC Champions League Two 2025/2026. Tim berjuluk Pangeran Biru itu dikenakan denda USD 200 ribu atau sekitar Rp 3,5 miliar dan sanksi laga tanpa penonton penuh selama dua laga kandang di kompetisi antar klub AFC.

Insiden tersebut terjadi saat Persib Bandung menjamu Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 18 Februari. Ketika pertandingan berakhir, terjadi kericuhan, aksi perusakan fasilitas stadion, tindakan kekerasan, hingga penghinaan kepada tim lawan dan perangkat pertandingan.

AFC telah merilis hasil keputusan pada Rabu (13/5). Persib Bandung dinyatakan bersalah atas pelanggaran disiplin terkait insiden tersebut karena dianggap gagal memenuhi kewajiban dalam memastikan keamanan dan ketertiban selama pertandingan tersebut.

Dalam rilis AFC disebut bahwa pendukung Persib Bandung menyalakan flare dan kembang api dalam pertandingan tersebut. Selain itu, penonton juga disebut melemparkan sejumlah benda ke lapangan seperti botol plastik. Kata-kata kasar juga dilontarkan kepada tim lawan, termasuk tuduhan bahwa perangkat pertandingan bagian dari mafia.

Selain itu, sejumlah individu juga masuk ke area lapangan atau area sekitar lapangan setelah pertandingan berakhir. Persib Bandung juga diklaim gagal memastikan seluruh jalur publik, koridor, tangga, pintu, gerbang, dan jalur evakuasi darurat tetap bebas dari hambatan yang dapat mengganggu pergerakan dan keselamatan penonton, akibat adanya suporter yang memadati dan menghalangi akses di lorong maupun tangga selama pertandingan berlangsung.

Atas berbagai pelanggaran tersebut, AFC menjatuhkan denda total sebesar USD 200 ribu atau sekitar Rp 3,5 miliar kepada Persib Bandung. Denda tersebut wajib dibayar dalam kurun 30 hari sejak keputusan.

”Persib Bandung dijatuhi denda total sebesar USD 200.000 yang wajib dibayarkan dalam waktu 30 hari sejak keputusan ini disampaikan, sesuai Pasal 11.3 AFC Disciplinary and Ethics Code,” tulis AFC dalam keterangannya, Rabu (13/5).

AFC tidak hanya memberikan denda finansial kepada Persib Bandung. Pangeran Biru juga dijatuhi hukuman penutupan penuh stadion pada dua pertandingan kandang berikutnya di kompetisi antar klub AFC yang digelar di Indonesia.