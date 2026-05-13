Bojan Hodak Tegaskan Persib Siap Hadapi PSM meski Tanpa Dua Pemain Inti

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. (Rubby Jovan/Antara)
JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menegaskan timnya siap tampil maksimal menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5). Dia menyebut dua pemain inti bakal absen pada laga itu.
”Pertandingan tanpa Barba dan Luciano. Tapi, kami punya 22 pemain dan mereka harus menunjukkan performa terbaik untuk Persib,” kata Bojan Hodak di Bandung jelang lawan PSM.
Bojan Hodak mengatakan, Persib hanya memiliki waktu persiapan singkat jelang lawan PSM Makassar setelah menjalani laga tandang melawan Persija Jakarta di Samarinda. Meski demikian, pelatih asal Kroasia itu memastikan kondisi pemain dan persiapan tim dalam keadaan baik setelah kembali menjalani latihan.
Menurut dia, hanya Layvin Kurzawa yang mengalami cedera pada pertandingan sebelumnya. Namun, Hodak berharap kondisi pemain tersebut tidak serius dan dapat segera pulih.
Dia menambahkan seluruh persiapan teknis akan dimaksimalkan, sementara asistennya, Igor Tolic, akan mendampingi tim dari bangku cadangan.
”Saya melakukan semua latihan, kami akan merencanakan segalanya, dan kemudian Igor (asisten pelatih) akan duduk di bangku cadangan, itu saja. Tidak ada masalah, dia sudah melakukannya tiga kali tahun ini,” ungkap Bojan Hodak.
Meski optimistis, Hodak tetap mengingatkan anak asuhnya untuk mewaspadai kekuatan PSM Makassar yang dinilai sebagai tim tangguh, terutama saat bermain di kandang.
”Pertandingan yang sulit, tapi kami selalu berusaha untuk mendapatkan hasil positif di laga tandang,” kata Bojan Hodak.
