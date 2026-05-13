Taisei Marukawa Ungkap Kunci Kebangkitan Dewa United di Penghujung Super League

JawaPos.com - Performa Dewa United Banten FC terus menunjukkan peningkatan menjelang berakhirnya kompetisi Super League 2025/26. Tim berjuluk Banten Warriors itu tampil konsisten dalam beberapa pekan terakhir dan berhasil menjaga tren positif di papan atas klasemen sementara.

Skuad asuhan Jan Olde Riekerink tercatat sukses melewati delapan pertandingan tanpa kekalahan.

Dari jumlah tersebut, enam laga berhasil mereka menangkan, sementara dua pertandingan lainnya berakhir imbang.

Catatan itu menjadi bukti bahwa Dewa United mampu menjaga stabilitas permainan di tengah ketatnya persaingan menuju akhir musim.

Salah satu pemain yang ikut menyoroti perkembangan performa tim adalah Taisei Marukawa. Gelandang asal Jepang tersebut mengaku terkesan dengan perubahan yang terjadi di dalam skuad setelah memasuki paruh kedua musim.

Menurut Marukawa, Dewa United sempat mengalami periode sulit pada putaran pertama kompetisi.

Namun situasi perlahan berubah setelah jeda pertengahan musim, terutama karena kondisi pemain yang semakin fit dan kekompakan tim yang mulai terbentuk dengan baik.

“Saya rasa paruh musim pertama memang cukup sulit. Tapi sekarang setelah jeda pertengahan musim, kami bisa menjadi lebih baik. Semua pemain dalam kondisi fit dan sekarang situasi tim menjadi lebih baik,” ujar Marukawa dikutip dari ileague.id.