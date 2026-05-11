Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 11 Mei 2026 | 17.21 WIB

Bonek Kecewa! Persebaya Surabaya Disalip Dewa United, Kans Tembus 4 Besar Kian Menipis

Pemain Persebaya Surabaya gagal memanfaatkan sejumlah peluang saat ditahan imbang Persis Solo 0-0 di Stadion Manahan. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Bonek kecewa setelah Persebaya Surabaya gagal menang saat menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan, Sabtu malam (9/5/2026). Hasil imbang 0-0 membuat posisi Persebaya Surabaya turun ke peringkat lima klasemen Super League 2025/2026 usai disalip Dewa United FC, sementara kompetisi hanya menyisakan dua pertandingan lagi.

Kekecewaan langsung membanjiri media sosial setelah peluang Persebaya Surabaya menembus empat besar makin berat. Banyak suporter menilai hasil imbang di kandang Persis Solo menjadi pukulan besar di fase akhir musim.

“Bisakah kita finis di posisi 4 besar dengan 2 pertandingan tersisa?” tulis salah satu fanbase suporter. Komentar itu muncul karena posisi Green Force kini tertinggal satu poin dari Dewa United FC di klasemen sementara.

“Padahal banyak peluang,” tulis fanbase lainnya. Ada pula suporter yang mulai pesimistis melihat peluang finis di empat besar musim ini.

“Peringkat 4 sulit,” tulis akun suporter lainnya. Reaksi tersebut mencerminkan besarnya ekspektasi Bonek setelah sebelumnya Persebaya Surabaya sempat mencatat tiga kemenangan beruntun.

Mengapa Persebaya Surabaya Gagal Menang di Manahan?

Persebaya Surabaya sebenarnya tampil cukup dominan sepanjang pertandingan melawan Persis Solo.

Bruno Moreira dan kolega beberapa kali mampu menekan lini belakang tuan rumah dan menciptakan peluang berbahaya.

Sepanjang laga, Green Force mencatat lima tembakan tepat sasaran. Namun, solidnya pertahanan Persis Solo membuat seluruh peluang gagal dikonversi menjadi gol kemenangan.

Pelatih Bernardo Tavares mengakui pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi sejak awal laga. Dia menilai para pemainnya sudah tampil cukup baik terutama pada babak pertama.

“Menurut saya pertandingan berjalan sangat intens. Pada babak pertama, kami sebenarnya memiliki lebih banyak peluang dibanding lawan. Hingga sekitar 15 menit pertama kami mampu mengontrol permainan dengan cukup baik,” ujar Tavares dalam sesi konferensi pers.

