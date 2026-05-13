Jan Olde Riekerink Sebut Dewa United Lebih Mematikan Dibanding Musim Lalu

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink (Dok. Dewa United)
JawaPos.com - Pelatih kepala Dewa United Banten FC, Jan Olde Riekerink, memberikan apresiasi tinggi kepada para pemainnya setelah tim berhasil mencatat kemenangan telak 5-0 atas PSBS Biak pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26.
Hasil tersebut membuat Dewa United naik ke posisi keempat klasemen sementara dan menjaga peluang finis di papan atas hingga akhir musim.
Kemenangan besar itu menjadi salah satu penampilan terbaik Dewa United sepanjang musim ini.
Bermain agresif sejak awal pertandingan, Banten Warriors mampu tampil efektif dalam memanfaatkan peluang dan mendominasi jalannya laga.
Riekerink menilai performa timnya saat ini mengalami perkembangan signifikan dibanding musim lalu.
Meski pada musim sebelumnya Dewa United mampu finis di posisi kedua klasemen akhir, pelatih asal Belanda tersebut merasa konsistensi tim musim ini jauh lebih baik, terutama pada paruh kedua kompetisi.
Menurutnya, keberhasilan Dewa United bukan hanya soal kualitas permainan di lapangan, tetapi juga tentang mentalitas para pemain dalam menjaga fokus untuk meraih kemenangan demi kemenangan.
Hal itu terlihat dari kemampuan tim mengamankan poin penuh secara konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir.
“Bagi kami, kemenangan 5-0 merupakan hasil yang sangat baik. Dibandingkan musim lalu ketika kami finis di posisi kedua, pada paruh kedua kompetisi musim ini kami tampil jauh lebih baik,” ujar Riekerink dikutip dari ileague.id.
