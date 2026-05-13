Rumor Transfer Super League! Syahrul Lasinari Merapat ke Persebaya Surabaya, Pernah Dilatih Bernardo Tavares dan Punya Pengalaman

Syahrul Lasinari dirumorkan merapat ke Persebaya Surabaya musim depan. (Dok. PSM Makassar)
JawaPos.com - Rumor transfer Super League kembali memanas yang melibatkan Persebaya Surabaya. Sama seperti rumor sebelumnya, nama pemain PSM Makassar dikaitkan untuk bergabung di musim depan.
Syahrul Lasinari dikabarkan makin dekat untuk bermain bersama Persebaya. Saat ini, dia masih merupakan pemain belakang PSM Makassar.
”Pemain bertahan PSM Makassar, Syahrul Lasinari dikabarkan akan bergabung dengan Persebaya,” tulis akun Instagram @onlinepersebaya.
Bagi Bonek, Syahrul Lasinari merupakan pemain asing di telinga mereka. Namun, tidak untuk Bernardo Tavares.
Bernardo Tavares pernah bekerja sama dengan Syahrul Lasinari saat masih bersama PSM Makassar. Kerja sama mereka dimulai sejak musim 2024/2025.
Saat itu, Syahrul Lasinari selalu menjadi andalan Bernardo Tavares. Melansir Transfermarkt, bek kelahiran Ternate tersebut bermain 31 pertandingan dan selalu menjadi pilihan utama.
Di musim yang sama, Syahrul juga menjadi andalan Tavares saat PSM mengikuti ajang ASEAN Club Championship. Dia bermain tujuh pertandingan dan selalu menjadi starter hingga laga semifinal.
Bek tengah dan bek kanan menjadi spesialisasi Syahrul Lasinari. Di kedua posisi tersebut, dia menunjukkan kualitas sama baiknya.
Musim ini, permainan apiknya masih diperlihatkan meski kerap bermain dari bangku cadangan sepeninggal Tavares. Melihat statistik permainannya dari I League, Syahrul mencatatkan 34 intersepsi, 26 tekel, dan 21 sapuan. Sebuah statistik yang menunjukkan ketangguhannya di lini belakang.
